El precio del petróleo roza los U$S100 por los nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

La puja entre Estados Unidos e Irán no le da tregua al precio del petróleo.

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos, las fuerzas militares de ese país atacaron tres petroleros pertenecientes a la flota iraní cerca de la isla de Jark. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó acciones de retaliación bélica contra tres buques cisterna y tres embarcaciones con bandera estadounidense que transitaban por la zona.

La parálisis del petróleo en el estrecho de Ormuz

El flujo operativo en el estrecho de Ormuz mostró un estancamiento considerable que encendió las alertas en el comercio energético. Datos suministrados por firmas de análisis marítimo señalan que el tránsito diario descendió a un promedio de 10 buques comerciales, marcando el nivel operativo más bajo registrado desde el mes de mayo.

Las consultoras especializadas en riesgos de navegación calificaron los recientes sucesos como una escalada estratégica que afecta directamente a los cargueros privados. Los analistas internacionales advierten que la utilización de barcos comerciales como instrumento de presión económica desdibuja la diferencia entre el conflicto militar y el transporte marítimo regular.

Adicionalmente, autoridades del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anticiparon que prevén declarar una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz en las próximas jornadas. Esta resolución gubernamental podría profundizar los imponderables sobre el suministro global y encarecer los costos de fletes marítimos e insumos derivados.