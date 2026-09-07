El precio del petróleo roza los U$S100 por los nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo volvió a registrar alzas significativas en el inicio de la semana y cotiza cerca de los U$S100 por barril. La escalada responde a la reactivación de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, un canal por el que transita cerca del 20% del crudo global.
Escalada militar y el impacto en el valor del barril de petróleo
Las cotizaciones energéticas registraron un alza constante durante las últimas horas en las principales plazas financieras internacionales. El petróleo crudo de referencia Brent avanzó un 0,82% hasta situarse en los U$S 97,07 por barril, mientras que el indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ascendió a U$S 92,28.
Este incremento semanal se suma al desempeño registrado la semana anterior, cuando el indicador europeo acumuló una suba superior al 7% y el mercado norteamericano registró un salto cercano al 10%. La reanudación de los enfrentamientos navales provocó la interrupción directa del flujo habitual de embarcaciones en Medio Oriente.
De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos, las fuerzas militares de ese país atacaron tres petroleros pertenecientes a la flota iraní cerca de la isla de Jark. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó acciones de retaliación bélica contra tres buques cisterna y tres embarcaciones con bandera estadounidense que transitaban por la zona.
La parálisis del petróleo en el estrecho de Ormuz
El flujo operativo en el estrecho de Ormuz mostró un estancamiento considerable que encendió las alertas en el comercio energético. Datos suministrados por firmas de análisis marítimo señalan que el tránsito diario descendió a un promedio de 10 buques comerciales, marcando el nivel operativo más bajo registrado desde el mes de mayo.
Las consultoras especializadas en riesgos de navegación calificaron los recientes sucesos como una escalada estratégica que afecta directamente a los cargueros privados. Los analistas internacionales advierten que la utilización de barcos comerciales como instrumento de presión económica desdibuja la diferencia entre el conflicto militar y el transporte marítimo regular.
Adicionalmente, autoridades del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anticiparon que prevén declarar una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz en las próximas jornadas. Esta resolución gubernamental podría profundizar los imponderables sobre el suministro global y encarecer los costos de fletes marítimos e insumos derivados.
En pocas palabras
- Petróleo Brent: alcanzó los U$S 97 por barril tras nuevos ataques en el Estrecho de Ormuz.
- Tensión Geopolítica: Estados Unidos e Irán escalan enfrentamientos militares en Medio Oriente.
- Impacto Global: el conflicto afecta el tránsito marítimo y eleva el precio del crudo.