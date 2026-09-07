Cómo son los nuevos créditos de Banco Nación para comprar autos 0 Km y usados: así queda la cuota

A los tradicionales préstamos del Banco Nación para la compra de un auto 0km se le suma la alternativa UVA. Imagen ilustrativa.

La gestión será online y podrá realizarse a través de la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, únicamente con la presentación del DNI. Tal como viene operando el sistema de Banco Nación desde hace un tiempo.

Banco Nación: cuánto se paga por el crédito para autos 0 km y usados

Los clientes podrán optar entre el préstamo tradicional en pesos o la nueva alternativa en UVA.

En pesos , el plazo llega hasta 72 meses, con una tasa fija de 36% TNA para quienes cobran sus haberes o beneficios previsionales en el BNA y de 46% TNA para el resto.

, el plazo llega hasta 72 meses, con una tasa fija de TNA para quienes cobran sus haberes o beneficios previsionales en el BNA y de TNA para el resto. En UVA, los plazos van de 12 a 60 meses. Para clientes de la cartera de haberes y previsional del banco, la tasa es de UVA + 19% TNA, mientras que para la cartera abierta asciende a UVA + 25% TNA.

La afectación de ingresos llega hasta el 35% para clientes que cobran sus haberes en el BNA y hasta el 30% para el resto en la modalidad en pesos. En UVA, el límite es del 25% de los ingresos netos.

El ejemplo que compartió Banco Nación para financiar $10 millones a 60 meses

El banco difundió un ejemplo orientativo que permite comparar ambas alternativas.

Para una financiación de $10 millones a 60 meses, un cliente que percibe sus haberes en el Banco Nación tendría una cuota inicial estimada de $292.656 en UVA, frente a $424.330 en pesos.

La alternativa UVA gana terreno en los préstamos personales que ofrece Banco Nación. Imagen ilustrativa.

Para el resto de los clientes, la cuota inicial estimada sería de $343.333 en UVA, mientras que en pesos alcanzaría $508.664.

Desde el Nación aclararon que los valores son orientativos y quedan sujetos a la evaluación crediticia, las condiciones vigentes al solicitar el préstamo y, en el caso de las UVA, a la evolución de los índices correspondientes.

La opción de tope de cuota por ajuste CVS podrá utilizarse bajo los términos establecidos para la línea.