El Banco Nación suma desde este lunes 7 de septiembre una nueva alternativa para quienes buscan comprar un auto 0 km o usado. Se trata de una modalidad en UVA dentro de la línea “+Autos con BNA”, que permite financiar hasta el 100% del valor del auto, pick up o utilitario.
Cómo son los nuevos créditos de Banco Nación para comprar autos 0 Km y usados: así queda la cuota
La nueva línea +Autos con BNA permite comprar autos 0 km o usados de hasta 10 años, sin prenda y con opción de financiar en UVA
El préstamo tiene un tope de $100 millones y puede utilizarse para vehículos 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad. Además, una de sus principales características es que se otorga sin prenda.
La nueva modalidad incorpora una prima adicional de 1 punto porcentual anual, que permite acceder a un mecanismo destinado a otorgar mayor previsibilidad sobre el comportamiento de la cuota.
La gestión será online y podrá realizarse a través de la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, únicamente con la presentación del DNI. Tal como viene operando el sistema de Banco Nación desde hace un tiempo.
Banco Nación: cuánto se paga por el crédito para autos 0 km y usados
Los clientes podrán optar entre el préstamo tradicional en pesos o la nueva alternativa en UVA.
- En pesos, el plazo llega hasta 72 meses, con una tasa fija de 36% TNA para quienes cobran sus haberes o beneficios previsionales en el BNA y de 46% TNA para el resto.
- En UVA, los plazos van de 12 a 60 meses. Para clientes de la cartera de haberes y previsional del banco, la tasa es de UVA + 19% TNA, mientras que para la cartera abierta asciende a UVA + 25% TNA.
La afectación de ingresos llega hasta el 35% para clientes que cobran sus haberes en el BNA y hasta el 30% para el resto en la modalidad en pesos. En UVA, el límite es del 25% de los ingresos netos.
El ejemplo que compartió Banco Nación para financiar $10 millones a 60 meses
El banco difundió un ejemplo orientativo que permite comparar ambas alternativas.
Para una financiación de $10 millones a 60 meses, un cliente que percibe sus haberes en el Banco Nación tendría una cuota inicial estimada de $292.656 en UVA, frente a $424.330 en pesos.
Para el resto de los clientes, la cuota inicial estimada sería de $343.333 en UVA, mientras que en pesos alcanzaría $508.664.
Desde el Nación aclararon que los valores son orientativos y quedan sujetos a la evaluación crediticia, las condiciones vigentes al solicitar el préstamo y, en el caso de las UVA, a la evolución de los índices correspondientes.
La opción de tope de cuota por ajuste CVS podrá utilizarse bajo los términos establecidos para la línea.
En pocas palabras
- Banco Nación: lanzó la línea +Autos con BNA para financiar autos 0km y usados.
- Modalidad UVA: permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo sin prenda.
- Cuotas: varían según el cliente y la modalidad (pesos o UVA), con ejemplos para $10 millones a 60 meses.