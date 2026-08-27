Dos empleados del Banco Nación de Orán, Salta, comenzaron a ser juzgados por una serie de presuntos robos cometidos contra clientes que acudían a la sucursal para realizar depósitos. Según la acusación, utilizaban una maniobra conocida como “pellizco”, que consistía en retirar algunos billetes durante el conteo y ocultarlos para llevárselos posteriormente.
Así descubrieron a empleados de Banco Nación robando dinero de los clientes: cómo era la modalidad "pellizco"
La Justicia investiga 22 robos ocurridos en una sucursal de Banco Nación. Los acusados eran pareja y se habrían llevado una fortuna
Los acusados son Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, quienes trabajaban como cajeros de la entidad. Ambos están imputados por los delitos de estafa y violación de los deberes de funcionario público.
El debate comenzó el 7 de agosto ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Y la investigación permitió identificar 22 hechos, registrados por las cámaras de seguridad del banco entre julio y noviembre de 2023. Los montos sustraídos en cada operación iban de $10.000 a $30.000, por lo que se calcula que el total sería una fortuna.
Cómo descubrieron la maniobra en la línea de cajas de Banco Nación
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el caso comenzó a ser detectado el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado del área operativa observó un comportamiento extraño de Castro, quien llevaba más de 30 años trabajando en el banco.
La mujer atendía a un cliente en la caja número 5, donde el hombre había llevado una importante suma de dinero para depositar. Durante el conteo, el empleado advirtió que Castro extraía algunos billetes y los colocaba dentro de un folleto del banco.
“La maniobra no era visible para el cliente porque la máquina contadora de billetes estaba ubicada en la caja contigua y fuera de su campo visual”, señala el portal Fiscales, al reconstruir la acusación.
El empleado se acercó entonces a la caja número 6, entabló una conversación con Castro y revisó el folleto. Allí encontró los billetes que habían sido retirados.
El cliente no había advertido el faltante y, de acuerdo con la investigación, atribuyó la diferencia a un posible error propio durante el conteo. Los investigadores sostienen que los montos relativamente bajos, en comparación con el volumen de dinero que circulaba por la sucursal, contribuían a que las maniobras pasaran inadvertidas.
A partir de ese episodio, el Banco Nación dio intervención a la PIA, que analizó las filmaciones comprendidas entre el 19 de julio y el 17 de noviembre de 2023. En total, se atribuyeron 20 hechos a Castro y dos a Arias Knudsen, quien era pareja de la cajera.
En la audiencia del viernes pasado, ambos acusados declararon y negaron los hechos que se les atribuyen.
La historia continuará.
En pocas palabras
- Empleados del Banco Nación: investigan a dos cajeros de la sucursal de Orán, Salta, acusados de sustraer dinero de clientes mediante la modalidad "pellizco".
- Modus Operandi: retiraban billetes durante el conteo de depósitos, aprovechando que la máquina contadora estaba fuera de la vista del cliente.
- Descubrimiento y Acusación: la maniobra se detectó en noviembre de 2023; se les imputan 22 hechos y delitos como estafa y violación de deberes de funcionario público.