Así descubrieron a empleados de Banco Nación robando dinero de los clientes: cómo era la modalidad "pellizco"

La empleada del Banco Nación, acusada y complicada en la causa de robo. Foto: Fiscales

Cómo descubrieron la maniobra en la línea de cajas de Banco Nación

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el caso comenzó a ser detectado el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado del área operativa observó un comportamiento extraño de Castro, quien llevaba más de 30 años trabajando en el banco.

La mujer atendía a un cliente en la caja número 5, donde el hombre había llevado una importante suma de dinero para depositar. Durante el conteo, el empleado advirtió que Castro extraía algunos billetes y los colocaba dentro de un folleto del banco.

“La maniobra no era visible para el cliente porque la máquina contadora de billetes estaba ubicada en la caja contigua y fuera de su campo visual”, señala el portal Fiscales, al reconstruir la acusación.

Los acusados se defendieron y negaron los hechos. Foto: Fiscales.

El empleado se acercó entonces a la caja número 6, entabló una conversación con Castro y revisó el folleto. Allí encontró los billetes que habían sido retirados.

El cliente no había advertido el faltante y, de acuerdo con la investigación, atribuyó la diferencia a un posible error propio durante el conteo. Los investigadores sostienen que los montos relativamente bajos, en comparación con el volumen de dinero que circulaba por la sucursal, contribuían a que las maniobras pasaran inadvertidas.

A partir de ese episodio, el Banco Nación dio intervención a la PIA, que analizó las filmaciones comprendidas entre el 19 de julio y el 17 de noviembre de 2023. En total, se atribuyeron 20 hechos a Castro y dos a Arias Knudsen, quien era pareja de la cajera.

En la audiencia del viernes pasado, ambos acusados declararon y negaron los hechos que se les atribuyen.

La historia continuará.