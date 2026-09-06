Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

Confirmado el precio del dólar este lunes 7 de septiembre en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 7 de septiembre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Confirmado el precio del dólar este lunes 7 de septiembre en cada banco

Confirmado el precio del dólar este lunes 7 de septiembre en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 7 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.

Tras varias jornadas en las que la divisa tocó precios récord en 2026, el día viernes la moneda extranjera terminó a la baja, cerrando en $1.530, a solo 5 pesos de su valor más alto del año. Ese movimiento fue clave para que los bancos decidieran cuál será el precio en el inicio de la semana.

Para este lunes 7 de septiembre, las entidades informaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que la cotización del dólar rondará nuevamente los $1.530, manteniéndose muy cerca del máximo histórico y generando gran expectativa sobre la apertura del mercado al inicio de la semana.

El precio del dólar en cada banco este lunes 7 de septiembre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al BCRA, en el inicio de la jornada de este lunes 7 de septiembre, el precio del dólar será el siguiente en cada entidad:

  • Banco Nación: $1.530
  • Banco Galicia: $1.525
  • Banco ICBC: $1.530
  • Banco BBVA: $1.530
  • Banco Supervielle: $1.530
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.534
  • Banco Patagonia: $1.530
  • Banco Hipotecario: $1.530
  • Banco Santander: $1.535
  • Brubank: $1.520
  • Banco Credicoop: $1.530
  • Banco Macro: $1.533
  • Banco Piano: $1.525
  • Banco de Comercio: $1.530

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 7 de septiembre

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se volverá a mantener por arriba del oficial, siguiendo una tendencia que ya lleva varias semanas.

En ese sentido, el dólar informal se venderá este lunes a un precio de $1.540, es decir, $10 más que el oficial. No obstante, esta brecha es una de las menores del último mes, teniendo en cuenta que la diferencia entre ambos llegó a ser de $55.

En pocas palabras

  • Dólar confirmado: Los principales bancos de Argentina fijaron la cotización del dólar para este lunes 7 de septiembre.
  • Precio de referencia: La divisa se mantendrá alrededor de $1.530, cerca de su máximo histórico, tras cerrar a la baja el viernes.
  • Dólar blue: El mercado informal se ubicará en $1.540, con una brecha reducida respecto al oficial.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar