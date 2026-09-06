Confirmado el precio del dólar este lunes 7 de septiembre en cada banco

Tras varias jornadas en las que la divisa tocó precios récord en 2026, el día viernes la moneda extranjera terminó a la baja, cerrando en $1.530, a solo 5 pesos de su valor más alto del año. Ese movimiento fue clave para que los bancos decidieran cuál será el precio en el inicio de la semana.
Para este lunes 7 de septiembre, las entidades informaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que la cotización del dólar rondará nuevamente los $1.530, manteniéndose muy cerca del máximo histórico y generando gran expectativa sobre la apertura del mercado al inicio de la semana.
El precio del dólar en cada banco este lunes 7 de septiembre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al BCRA, en el inicio de la jornada de este lunes 7 de septiembre, el precio del dólar será el siguiente en cada entidad:
- Banco Nación: $1.530
- Banco Galicia: $1.525
- Banco ICBC: $1.530
- Banco BBVA: $1.530
- Banco Supervielle: $1.530
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.534
- Banco Patagonia: $1.530
- Banco Hipotecario: $1.530
- Banco Santander: $1.535
- Brubank: $1.520
- Banco Credicoop: $1.530
- Banco Macro: $1.533
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.530
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 7 de septiembre
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se volverá a mantener por arriba del oficial, siguiendo una tendencia que ya lleva varias semanas.
En ese sentido, el dólar informal se venderá este lunes a un precio de $1.540, es decir, $10 más que el oficial. No obstante, esta brecha es una de las menores del último mes, teniendo en cuenta que la diferencia entre ambos llegó a ser de $55.
En pocas palabras
- Dólar confirmado: Los principales bancos de Argentina fijaron la cotización del dólar para este lunes 7 de septiembre.
- Precio de referencia: La divisa se mantendrá alrededor de $1.530, cerca de su máximo histórico, tras cerrar a la baja el viernes.
- Dólar blue: El mercado informal se ubicará en $1.540, con una brecha reducida respecto al oficial.