Confirmado el precio del dólar este lunes 7 de septiembre en cada banco

El precio del dólar en cada banco este lunes 7 de septiembre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al BCRA, en el inicio de la jornada de este lunes 7 de septiembre, el precio del dólar será el siguiente en cada entidad:

Banco Nación: $1.530

Banco Galicia: $1.525

Banco ICBC: $1.530

Banco BBVA: $1.530

Banco Supervielle: $1.530

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.534

Banco Patagonia: $1.530

Banco Hipotecario: $1.530

Banco Santander: $1.535

Brubank: $1.520

Banco Credicoop: $1.530

Banco Macro: $1.533

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.530

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 7 de septiembre

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se volverá a mantener por arriba del oficial, siguiendo una tendencia que ya lleva varias semanas.

En ese sentido, el dólar informal se venderá este lunes a un precio de $1.540, es decir, $10 más que el oficial. No obstante, esta brecha es una de las menores del último mes, teniendo en cuenta que la diferencia entre ambos llegó a ser de $55.