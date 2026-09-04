Banco Macro lanza financiamiento en dólares para desarrolladores inmobiliarios

Los productos para desarrolladores contemplan esquemas de amortización estructurados según el flujo de obra de cada proyecto, con el objetivo de acompañar el repunte de la construcción.

La presentación se realizó en Torre Macro, en un encuentro de trabajo con referentes de la industria centrado en relevar las necesidades operativas del sector para ajustar los instrumentos financieros a los proyectos en curso.

Participaron Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Juan Parma, CEO de Banco Macro, y Adrián Scosceria, Gerente de Banca de Empresas de Banco Macro, junto a directivos de cámaras y desarrolladoras: Mali Vázquez y Damián Tabakman (CEDU + AEV), Carlos Spina (Argencons), Andrés Brody (BRODYFRIEDMAN), Sergio Kompel (Folken), Edgardo Wierzba (Wiza Desarrollos), Alejandro Furst (Miyagi), Juan Martín Santagada (Anchezar- Santagada), Germán Franchino (Vizora), y Florencia Miconi, (Imasa).

Juan Parma, CEO de Banco Macro.

"El crédito en moneda extranjera es lo que se utiliza naturalmente para los desarrolladores de obra privada, que generalmente venden un producto en dólares, esto les permite tener cobertura y no descalzarse en moneda. Esta herramienta permitirá mejorar y aumentar la oferta de viviendas generando empleo. Por otro lado, estamos creando líneas de largo plazo, a 20 años, en pesos, para financiar la demanda", señaló Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

Financiamiento de largo plazo

“El crédito en dólares puede ser un punto de inflexión para el desarrollo inmobiliario. Argentina tiene proyectos, demanda y capacidad para construir; lo que falta es financiamiento de largo plazo. Si logramos canalizar los dólares disponibles hacia nuevos desarrollos, podemos convertir ahorro en inversión, inversión en viviendas y viviendas en empleo y actividad económica”, señaló Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, subrayó el enfoque operativo de la propuesta: “El contacto directo con los desarrolladores nos permite cubrir el ciclo completo del negocio, desde el fondeo del proyecto hasta la escrituración de las unidades. Con esta combinación de financiamiento a desarrolladores y crédito hipotecario más accesible, Banco Macro se suma a los lineamientos anunciados por el Gobierno y trabaja junto a las cámaras para acercar el acceso a la vivienda en la Argentina”.

Con esta combinación de financiamiento a empresas y crédito hipotecario más accesible, Banco Macro apunta a sostener la recuperación del mercado inmobiliario.