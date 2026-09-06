Banco Nación bajó las tasas de los préstamos personales y una cuota cae más de $64.000

El Banco Nación anunció una baja en las tasas de interés de sus préstamos personales. Imagen ilustrativa.

Banco Nación: cuánto baja la cuota del préstamo personal

El cambio también modifica el ingreso mínimo necesario para acceder a ese financiamiento.

Antes de la reducción de tasas, el ingreso mínimo requerido era de $1.665.252. Con las nuevas condiciones, baja a $1.480.938.

Esto representa una diferencia de $184.314, también equivalente al 11,1%.

De acuerdo con la entidad, la modificación permite acceder a cuotas iniciales más bajas y amplía la capacidad de financiamiento de trabajadores y jubilados que utilizan al Banco Nación para administrar sus ingresos.

Préstamos personales con tasas más bajas, la apuesta de Banco Nación.

La reducción está dirigida específicamente a quienes perciben sus haberes o beneficios previsionales en la institución y forma parte de una serie de alternativas crediticias que el BNA viene incorporando.

Las opciones del Banco Nación para reorganizar deudas

Además de los préstamos personales con tasas preferenciales, el Banco Nación ofrece alternativas destinadas a quienes necesitan ordenar sus compromisos financieros, según informaron desde la institución.

Entre ellas se encuentran la posibilidad de consolidar deudas de distintas entidades en una única financiación, refinanciar préstamos vigentes mediante planes de mayor plazo y afrontar saldos de tarjetas de crédito bajo criterios de sustentabilidad financiera.

El Banco Nación anunció una baja de tasas de sus préstamos personales. Imagen ilustrativa.

Según explicó el banco, estas herramientas permiten unificar y extender los plazos de las obligaciones y reducir la carga mensual de los compromisos.

El objetivo de las nuevas condiciones, según el informe, es facilitar que trabajadores y jubilados puedan recuperar capacidad de pago y reorganizar sus economías personales mediante cuotas más accesibles.