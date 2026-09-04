Hay 271.476 morosos en Mendoza y los que deben a billeteras virtuales duplican a los de bancos

Una radiografía realizada por el CEPA (Centro de Economía Política de Argentina) en base a los datos del BCRA concluye, además, que la mayoría de los morosos están calificados en "situación 5". Son más de 172.000 personas categorizadas como "morosos incobrables".

"La brecha entre monto adeudado en el sistema y billeteras virtuales evidencia que, si bien las billeteras concentran la mayor cantidad de morosos, los montos comprometidos son menores que en el sistema bancario tradicional", dice el análisis del CEPA, según el cual los préstamos contraídos con los bancos multiplican por 2,5 a las llamadas "fintech".

Montos de las deudas: cuánto deben los mendocinos

En cuanto a montos, las familias mendocinas registran préstamos promedio inferiores a la media nacional en bancos y en el total del sistema, aunque superiores en billeteras virtuales. Aún así, la falta de pago disparó la morosidad a un punto que hasta el Gobierno provincial tomó cartas en el asunto.

Mientras la media de un préstamo bancario es de $ 3.009.527 (vs. $ 3.274.414 país), $ 1.286.573 en billeteras virtuales (vs. $ 1.199.936 país) y $ 2.482.478 en el total del sistema (vs. $ 2.556.203 país).

Según Miguel Santandreu, gerente de Banco Credicoop, "el nivel de endeudamiento del país está muy por debajo del resto de Latinoamérica, pero la gestión de morosidad, que se quintuplicó el último año, es clave".

Para el ejecutivo, que admite las dificultades de pago por la pérdida de poder adquisitivo "se busca reestructurar las deudas en mora, que hoy se divide en partes iguales entre tarjetas y préstamos personales".

Con un promedio por familia de $ 2,5 millones en julio ($2,6 millones promedio país), los endeudados ubican a la provincia en el puesto 10° del ranking, por encima de otras como las del NOA y centro del país.

Entre las jurisdicciones con mayores niveles se destacan Tierra del Fuego ($4,9 millones), Santa Cruz ($4,4 millones), CABA ($4,2 millones) y Neuquén ($3,7 millones).

La morosidad con billeteras duplica a los bancos en Mendoza

Sea por que está compuesta mayormente por tomadores jóvenes (de 24 a 35 años) que en muchos casos no son sujetos de crédito bancario o tomaron un préstamo por primera vez, o por lo que los expertos llaman "falta de educación financiera", lo cierto es que la morosidad tiene dos caras: la de los bancos y la de las billeteras virtuales o "fintech".

Para las billeteras, la situación es mucho más evidente, porque venían de un "boom" de oferta de préstamos, se encontraron con un tsunami en contra con la caída del recupero. Así, mientras quienes le deben a los bancos son casi 69.000 en Mendoza, los morosos de las billeteras superan los 134.000. Es decir, casi el doble.

"Claramente el sector no tiene experiencia en la gestión de la morosidad. Por eso apelamos al diálogo, con diferentes propuestas que sean acordes a la situación de los clientes", señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Fintech, que agrupa a la mayoría de las billeteras virtuales y plataformas de pago.

Con todo, 7 de cada 10 endeudados con atrasos en los pagos pertenecen al rango de entre 25 y 54 años. Pero el "punto máximo de incumplimiento financiero" está en los más jóvenes, o sea los de 25 a 35 años: son 72.754, es decir, casi 3 de cada 10 morosos que registra el sistema.

Lo cierto es que, en cuestión de meses, la posición de los deudores irregulares se agravó rápido. Así, los menos (unos 99.900) están ubicados por el Banco Central en "situación 3 o 4", pero la mayoría (171.504) quedó, por ahora, como "incobrables". Ni más ni menos que un contundente 9 de cada 10 morosos registrados por el sistema.