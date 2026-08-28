La Municipalidad de Rivadavia pondrá en marcha desde septiembre un Programa de Desendeudamiento para empleados del municipio, que permitirá acceder a un adelanto de hasta $500.000 sin intereses para cancelar deudas de tarjetas de crédito.
Un municipio anticipa hasta $500.000 a sus empleados para cancelar deudas de tarjetas
El municipio otorgará un adelanto sin intereses en un departamento que está entre los tres con mayor morosidad de Mendoza, según datos del Banco Central
La medida tiene un dato de contexto que no es menor: Rivadavia es uno de los departamentos mendocinos con mayor nivel de morosidad. Según datos del Banco Central relevados por Rosana Villegas para Diario UNO sobre la situación de junio, el 22,69% de las deudas registradas en el departamento se encontraba en mora, lo que lo ubicó tercero en el ranking provincial, detrás de General Alvear y Santa Rosa.
En ese escenario, el municipio busca ofrecer a sus trabajadores una alternativa para cancelar deudas que pueden seguir creciendo por los intereses derivados de atrasos o del pago del monto mínimo de las tarjetas.
El dinero podrá devolverse en hasta 4 cuotas mensuales y consecutivas, descontadas directamente de los haberes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Rivadavia, entre los municipios con más morosidad de Mendoza
El dato del Banco Central muestra que el problema del endeudamiento tiene una particular incidencia en Rivadavia.
Con una tasa de mora del 22,69%, el departamento quedó tercero entre los municipios mendocinos analizados. El ranking fue encabezado por General Alvear, con 25,16%, y Santa Rosa, con 23,58%.
A nivel provincial, el relevamiento mostró que el 26,36% de las personas tiene deudas en situación de mora, mientras que el monto total de deuda en mora en Mendoza ronda los $697.600 millones.
El problema también golpea con fuerza a los más jóvenes. Entre los deudores menores de 25 años, Rivadavia registra una mora del 41,86%, de acuerdo con el mismo informe. En Mendoza, ese porcentaje alcanza al 37,96%.
Es en este contexto de creciente endeudamiento que la Municipalidad decidió implementar el programa para sus trabajadores.
Adelanto de $500.000 y devolución sin intereses
El beneficio estará destinado a empleados municipales de planta permanente y eventual del Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo con las condiciones fijadas por el municipio.
No podrán acceder quienes se encuentren concursados, en proceso de sumario administrativo o con jubilación inminente.
También quedarán excluidos funcionarios, concejales, secretarios del Concejo Deliberante, secretarios de bloque, personal fuera de escala y trabajadores de SEOS.
Qué bancos están incluidos
En una primera etapa, el programa contempla deudas correspondientes a Banco Nación, Credicoop, BBVA Francés y Santander.
El municipio coordinará con las entidades bancarias el mecanismo de cancelación. La prioridad será que el adelanto se utilice para realizar el pago total de la tarjeta, siempre que la deuda se encuentre dentro del máximo de $500.000.
De esta manera, el trabajador podrá cancelar una deuda que genera intereses y reemplazarla por una devolución al municipio sin costo financiero.
Beneficio para cancelar deuda
Los empleados interesados deberán presentar la documentación necesaria para acreditar la deuda que mantienen con el banco.
La Secretaría de Hacienda de Rivadavia elaborará el listado de beneficiarios y solicitará datos como nombre y apellido, DNI, monto solicitado y cantidad de cuotas elegidas.
También deberán presentar una constancia de la entidad bancaria donde figure el monto de la deuda a cancelar y los datos necesarios para realizar el pago.
Una vez reunida la información, el municipio coordinará con cada banco la cancelación correspondiente.
Cómo devolverán los $500.000 al municipio
El adelanto podrá devolverse en hasta 4 cuotas mensuales y consecutivas, mediante descuentos sobre los haberes.
Por ejemplo, quien reciba el máximo de $500.000 y elija el plazo de cuatro cuotas devolverá $125.000 por mes durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
El objetivo es que el empleado pueda cancelar una deuda de tarjeta que genera intereses y devolver el dinero al municipio sin intereses y directamente a través de su sueldo.
Una respuesta al problema del endeudamiento
La Municipalidad de Rivadavia explicó que la iniciativa busca brindar una herramienta concreta a los trabajadores que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.
La medida "surge ante la situación económica actual y el crecimiento de la morosidad entre empleados municipales, con el objetivo de contribuir a mejorar su situación financiera y evitar que las deudas continúen generando intereses difíciles de afrontar", dijeron desde el municipio que comanda Ricardo Mansur.
En pocas palabras
- Adelanto municipal: Rivadavia otorgará hasta $500.000 sin interés a empleados para cancelar deudas de tarjetas de crédito.
- Contexto de morosidad: Rivadavia es el tercer departamento de Mendoza con mayor nivel de deuda en mora (22,69%), según datos del Banco Central.
- Condiciones del programa: el adelanto podrá devolverse en hasta 4 cuotas mensuales sin interés, descontadas de haberes.