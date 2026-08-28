Un municipio anticipa hasta $500.000 a sus empleados para cancelar deudas de tarjetas

El municipio puso a disposición $500.000 por empleado para la cancelación de deudas de tarjeta de crédito.

El dinero podrá devolverse en hasta 4 cuotas mensuales y consecutivas, descontadas directamente de los haberes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Rivadavia, entre los municipios con más morosidad de Mendoza

El dato del Banco Central muestra que el problema del endeudamiento tiene una particular incidencia en Rivadavia.

Con una tasa de mora del 22,69%, el departamento quedó tercero entre los municipios mendocinos analizados. El ranking fue encabezado por General Alvear, con 25,16%, y Santa Rosa, con 23,58%.

A nivel provincial, el relevamiento mostró que el 26,36% de las personas tiene deudas en situación de mora, mientras que el monto total de deuda en mora en Mendoza ronda los $697.600 millones.

El problema también golpea con fuerza a los más jóvenes. Entre los deudores menores de 25 años, Rivadavia registra una mora del 41,86%, de acuerdo con el mismo informe. En Mendoza, ese porcentaje alcanza al 37,96%.

Es en este contexto de creciente endeudamiento que la Municipalidad decidió implementar el programa para sus trabajadores.

Adelanto de $500.000 y devolución sin intereses

El beneficio estará destinado a empleados municipales de planta permanente y eventual del Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo con las condiciones fijadas por el municipio.

No podrán acceder quienes se encuentren concursados, en proceso de sumario administrativo o con jubilación inminente.

También quedarán excluidos funcionarios, concejales, secretarios del Concejo Deliberante, secretarios de bloque, personal fuera de escala y trabajadores de SEOS.

Funcionarios del municipio de Rivadavia están excluidos de la medida adoptada por el intendente Ricardo Mansur.

Qué bancos están incluidos

En una primera etapa, el programa contempla deudas correspondientes a Banco Nación, Credicoop, BBVA Francés y Santander.

El municipio coordinará con las entidades bancarias el mecanismo de cancelación. La prioridad será que el adelanto se utilice para realizar el pago total de la tarjeta, siempre que la deuda se encuentre dentro del máximo de $500.000.

De esta manera, el trabajador podrá cancelar una deuda que genera intereses y reemplazarla por una devolución al municipio sin costo financiero.

Beneficio para cancelar deuda

Los empleados interesados deberán presentar la documentación necesaria para acreditar la deuda que mantienen con el banco.

La Secretaría de Hacienda de Rivadavia elaborará el listado de beneficiarios y solicitará datos como nombre y apellido, DNI, monto solicitado y cantidad de cuotas elegidas.

También deberán presentar una constancia de la entidad bancaria donde figure el monto de la deuda a cancelar y los datos necesarios para realizar el pago.

Una vez reunida la información, el municipio coordinará con cada banco la cancelación correspondiente.

Cómo devolverán los $500.000 al municipio

El adelanto podrá devolverse en hasta 4 cuotas mensuales y consecutivas, mediante descuentos sobre los haberes.

Por ejemplo, quien reciba el máximo de $500.000 y elija el plazo de cuatro cuotas devolverá $125.000 por mes durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El objetivo es que el empleado pueda cancelar una deuda de tarjeta que genera intereses y devolver el dinero al municipio sin intereses y directamente a través de su sueldo.

Una respuesta al problema del endeudamiento

La Municipalidad de Rivadavia explicó que la iniciativa busca brindar una herramienta concreta a los trabajadores que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La medida "surge ante la situación económica actual y el crecimiento de la morosidad entre empleados municipales, con el objetivo de contribuir a mejorar su situación financiera y evitar que las deudas continúen generando intereses difíciles de afrontar", dijeron desde el municipio que comanda Ricardo Mansur.