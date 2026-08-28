Mendoza avanza en la adecuación de su sistema de responsabilidad penal para adolescentes que comenzará a regir el 5 de septiembre, con un nuevo marco normativo que busca endurecer la respuesta institucional. "Sin contemplaciones", avisó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Mercedes Rus advirtió que no habrá contemplaciones con los jóvenes que delinquen
La ministra Mercedes Rus presentó en la Legislatura los lineamientos del proyecto que adapta el Régimen Penal Juvenil a la nueva legislación nacional
Junto a Tadeo García Zalazar, Mercedes Rus pasó este jueves por un plenario de senadores y diputados provinciales en la Legislatura para ampliar detalles del proyecto presentado por el Gobierno.
La iniciativa mendocina busca adaptar la legislación provincial a las pautas de la Ley Nacional 27.801, estableciendo pautas específicas para la intervención del Estado en delitos cometidos por personas de entre 14 y 17 años. Durante la exposición, las autoridades defendieron el articulado enfocado en evitar la reincidencia, garantizar sanciones concretas y promover la resocialización de los implicados.
Qué dijo la ministra Mercedes Rus
Entre los puntos más destacados de la reforma se contempla la unificación de los juicios en los casos donde coexistan imputados mayores y menores de edad. Para ello, la normativa prevé un tribunal de integración especial compuesto por dos jueces del Fuero Penal Juvenil y uno de la Justicia ordinaria, reservando la separación de procesos únicamente cuando el adulto deba ser juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados.
Principales definiciones de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus:
- “Queremos que estos jóvenes tengan consecuencias ante los delitos que cometen”.
- “Queremos la tranquilidad de los mendocinos, y eso implica ir contra todos quienes la irrumpen sin contemplaciones. Cuando digo todos, también me refiero a estos jóvenes que hasta ahora se creían impunes y habilitados a delinquir. Estamos trabajando en un proceso que no busca solamente abordarlos desde lo penal, sino también brindarles herramientas para que no vuelvan a delinquir”.
- “Esta ley apunta directamente a la resocialización y la reinserción de estos jóvenes. Esto es útil para la seguridad y también para la reconstrucción de la vida de cada uno de estos jóvenes, cortando la trayectoria delictual”.
- “Como regla, el juicio conjunto de mayores y menores es único y está establecido en el artículo 59. Para esos casos se prevé una integración especial del tribunal”.
En pocas palabras
- Nuevo Régimen Penal Juvenil: Mendoza adecúa su sistema al régimen nacional que rige desde septiembre, buscando endurecer la respuesta ante delitos.
- Sin contemplaciones: la ministra Mercedes Rus enfatizó que no habrá consideraciones especiales para jóvenes delincuentes, apuntando a la resocialización y reinserción.
- Juicios unificados: la reforma contempla juicios conjuntos para mayores y menores de edad, con tribunales especiales para garantizar sanciones y evitar reincidencia.