Mercedes Rus advirtió que no habrá contemplaciones con los jóvenes que delinquen

Junto a Tadeo García Zalazar, Mercedes Rus pasó este jueves por un plenario de senadores y diputados provinciales en la Legislatura para ampliar detalles del proyecto presentado por el Gobierno.

La iniciativa mendocina busca adaptar la legislación provincial a las pautas de la Ley Nacional 27.801, estableciendo pautas específicas para la intervención del Estado en delitos cometidos por personas de entre 14 y 17 años. Durante la exposición, las autoridades defendieron el articulado enfocado en evitar la reincidencia, garantizar sanciones concretas y promover la resocialización de los implicados.