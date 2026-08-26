Bomberos voluntarios realizaron una protesta y la ministra Rus aseguró que el diálogo está abierto

Los bomberos protestaron también para que se hagan efectivos otros derechos contemplados por la normativa, entre ellos los cupos para acceder a viviendas sociales a través del IPV, becas de estudio de la DGE y la exención de costos para tramitar la licencia de conducir profesional.

A esto se suma el reclamo por el financiamiento que reciben los cuarteles para afrontar los gastos de funcionamiento.

Entre otros aspectos, los bomberos reclaman por falta de insumos para cumplir con su tarea. Imagen: Gentileza Matías Pascualetti

El costo del combustible, presente en la protesta de bomberos

Los bomberos voluntarios pusieron como ejemplo la diferencia entre el aporte provincial para combustible y el costo real que deben afrontar para salir a una emergencia.

Según señalaron, el aporte destinado a combustible aumentó a $50.000, pero llenar el tanque de un camión puede requerir unos 180 litros, con un costo superior a los $360.000. En algunos cuarteles, indicaron, debieron recurrir a colectas para poder contar con combustible y continuar prestando el servicio.

El problema se vuelve más complejo en los cuarteles que atienden entre 100 y 120 emergencias por mes, según explicaron los propios bomberos.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con su participación en la planificación de emergencias. Los voluntarios cuestionaron no haber sido convocados a comités y reuniones preparatorias frente a contingencias como el fenómeno de El Niño o los episodios de viento Zonda.

Entre los cuarteles que participaron de la protesta estuvieron los de Maipú, Rivadavia, Junín, Barriales, Tunuyán y San Carlos, entre otros.

Los bomberos reclaman por el aporte de combustible que realiza el Gobierno de Mendoza, que según aseguraron, es insuficiente. Imagen: gentileza Matías Pascualetti

Qué respondió el Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que la Provincia mantiene abiertos los canales de diálogo con los bomberos voluntarios y remarcaron que durante agosto se realizaron distintas reuniones con representantes del sector.

Según la información oficial, el 10 de agosto hubo un encuentro en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) del Gran Mendoza; el 12 se realizó una reunión en Junín con representantes de la Zona Este y el 19 hubo otro encuentro con representantes de San Martín.

Desde el ministerio de Seguridad también sostuvo que recientemente se convocó formalmente a los 20 cuarteles de bomberos de la provincia a una mesa de trabajo. De acuerdo con la versión oficial, los representantes de las dotaciones decidieron no asistir a ese encuentro.

La posición del Gobierno es que la vía institucional continúa disponible para discutir los reclamos y avanzar en los puntos pendientes, mientras que los bomberos insisten en que necesitan una instancia de diálogo directa con la ministra Rus para abordar la situación de los cuarteles.

La protesta de este miércoles volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a los bomberos voluntarios de Mendoza: cómo garantizar los recursos necesarios para que puedan responder a las emergencias y, al mismo tiempo, hacer efectivos los derechos establecidos por la legislación provincial.