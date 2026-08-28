La escenografía de unidad que se desplegó en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso reuniendo en una misma mesa a figuras de la izquierda como Myriam Bregman con referentes de la centro-derecha como Nicolás Massot recorrió los portales de noticias y encendió señales de alerta en los monitores de la Casa Rosada.
¿Nace un frente "anti Milei" en el Congreso? Los secretos y contradicciones detrás de la foto opositora
La foto del Salón de Pasos Perdidos encendió alarmas en la Casa Rosada, pero las fricciones internas y votaciones cruzadas muestran un bloque frágil.
En el oficialismo evalúan estos movimientos como esbozos de resistencia con tinte preelectoral. Sin embargo, lo que se insinuó en esa foto como un eventual "frente anti Milei" todavía no logra consolidarse de manera estable dentro del Palacio Legislativo, donde las distintas tribus opositoras continúan condicionadas por sus propias dinámicas internas.
La foto tras la votación en Diputados representa un ensayo de laboratorio que deberá ponerse a prueba con el tiempo. Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Marino señaló que la imagen refleja las condiciones para dar respuesta a reclamos sociales y proyectar la confluencia como una posibilidad real.
Pese a ese entusiasmo, el cuadro completo exhibe ambigüedades: gran parte de la oposición dialoguista, incluidos sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, acompañó en la misma sesión leyes de factura económica impulsadas por el Poder Ejecutivo.
El primer test en el recinto y la agenda unificada
El primer gran desafío para este entramado legislativo se fijó para la sesión del 9 de septiembre. Los referentes de los bloques acordaron esa fecha para forzar el tratamiento en comisiones de dos ejes unificadores: la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas ante el sobreendeudamiento de las familias con entidades bancarias y billeteras virtuales.
Para este armado, referentes de Unión por la Patria tejieron acuerdos con legisladores como Natalia de la Sota, Oscar Herrera Ahuad (al frente del bloque Argentina Federal) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas). Asimismo, el sector buscará unificar posturas frente al debate de la reforma electoral en el Senado, aunque la estabilidad de estos acuerdos aún se encuentra a prueba según la naturaleza de cada proyecto.
Sectores en pugna y el rol de la izquierda
La diversidad del grupo deja al descubierto diferentes velocidades de oposición. Mientras que diputados como Miguel Pichetto y Mónica Frade se muestran más comprometidos con la causa, otros actores como Massot o Maximiliano Ferraro entran y salen de los acuerdos según el tema. En tanto, dentro de Provincias Unidas, la conducción de Gisela Scaglia mantiene mayor cercanía con el oficialismo que con el entramado opositor, con la excepción de legisladores socialistas y radicales díscolos.
Un dato emergente de la jornada fue el protagonismo otorgado a la izquierda. La centralidad de Myriam Bregman en la conferencia de prensa sugirió un reacomodamiento opositor que busca capitalizar el nivel de imagen de la referente del PTS. Desde la conducción de Unión por la Patria sostienen que la mayoría parlamentaria del oficialismo se ha vuelto más frágil, obligando al Gobierno a realizar concesiones en los temarios, aunque reconocen que la foto de unidad no garantiza por sí sola la consolidación de un bloque "anti Milei" definitivo.
En pocas palabras
- Frente opositor: la foto de unidad en el Congreso genera expectativas de un bloque "anti Milei", pero las fricciones internas amenazan su consolidación.
- Desafío legislativo: la oposición busca unificar posturas para tratar leyes clave, con la izquierda y bloques federales como actores protagónicos.
- Fragilidad del bloque: a pesar de los intentos, la diversidad de intereses y la cercanía de algunos sectores con el oficialismo dificultan la cohesión.