¿Nace un frente "anti Milei" en el Congreso? Los secretos y contradicciones detrás de la foto opositora

Pese a ese entusiasmo, el cuadro completo exhibe ambigüedades: gran parte de la oposición dialoguista, incluidos sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, acompañó en la misma sesión leyes de factura económica impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino

El primer test en el recinto y la agenda unificada

El primer gran desafío para este entramado legislativo se fijó para la sesión del 9 de septiembre. Los referentes de los bloques acordaron esa fecha para forzar el tratamiento en comisiones de dos ejes unificadores: la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas ante el sobreendeudamiento de las familias con entidades bancarias y billeteras virtuales.

Para este armado, referentes de Unión por la Patria tejieron acuerdos con legisladores como Natalia de la Sota, Oscar Herrera Ahuad (al frente del bloque Argentina Federal) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas). Asimismo, el sector buscará unificar posturas frente al debate de la reforma electoral en el Senado, aunque la estabilidad de estos acuerdos aún se encuentra a prueba según la naturaleza de cada proyecto.

El recinto de la Cámara de Diputados será el escenario donde la oposición buscará ratificar sus acuerdos en la sesión del 9 de septiembre.

Sectores en pugna y el rol de la izquierda

La diversidad del grupo deja al descubierto diferentes velocidades de oposición. Mientras que diputados como Miguel Pichetto y Mónica Frade se muestran más comprometidos con la causa, otros actores como Massot o Maximiliano Ferraro entran y salen de los acuerdos según el tema. En tanto, dentro de Provincias Unidas, la conducción de Gisela Scaglia mantiene mayor cercanía con el oficialismo que con el entramado opositor, con la excepción de legisladores socialistas y radicales díscolos.

Miguel Pichetto encabeza uno de los sectores dialoguistas que negocian acuerdos puntuales sin alinearse de forma permanente con la oposición dura.

Un dato emergente de la jornada fue el protagonismo otorgado a la izquierda. La centralidad de Myriam Bregman en la conferencia de prensa sugirió un reacomodamiento opositor que busca capitalizar el nivel de imagen de la referente del PTS. Desde la conducción de Unión por la Patria sostienen que la mayoría parlamentaria del oficialismo se ha vuelto más frágil, obligando al Gobierno a realizar concesiones en los temarios, aunque reconocen que la foto de unidad no garantiza por sí sola la consolidación de un bloque "anti Milei" definitivo.