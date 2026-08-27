Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II y amplió el régimen simplificado

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II impulsada por el gobierno nacional. Ahora será votada en el Senado.

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la modificación del concepto de “discrepancia significativa”, utilizado como parámetro para que ARCA pueda impugnar una declaración simplificada presentada por un contribuyente.

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal

A partir de la reforma, se considerará que existe una discrepancia significativa cuando la diferencia detectada implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado originalmente por el contribuyente.

La norma aprobada por Diputados mantiene, de todos modos, las facultades de fiscalización de ARCA sobre aquellos contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

Otro de los requisitos establecidos para quienes adhieran al régimen será canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios de pago autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Durante el tratamiento legislativo también se incorporó una modificación vinculada con las pequeñas y medianas empresas. El texto aprobado contempla una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pymes.

La aprobación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal era uno de los objetivos legislativos que el gobierno buscaba concretar durante la sesión de Diputados, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente Javier Milei celebró su aprobación por medio de un posteo por sus redes.

Con la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá continuar ahora su recorrido parlamentario en el Senado, donde se definirá su aprobación definitiva.