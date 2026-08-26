Con una activa intervención de Nieri, Diputados dio media sanción a la reforma del Banco Central

Comparto parte de mi exposición durante la Sesión Especial de hoy



https://t.co/5l8lg1zsZy — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) August 26, 2026

El legislador mendocino argumentó que la prioridad absoluta de la economía argentina debe ser contener la suba de precios antes de perseguir metas secundarias. “Países que ya superaron el problema de la inflación pueden tener como objetivos el desarrollo o el empleo, pero nosotros debemos primero sepultar al flagelo de la inflación y por eso el mandato principal del Banco Central debe ser preservar el valor de la moneda”, sostuvo.

Nieri enfatizó la necesidad de sanear las cuentas públicas: “La solución es ir a la raíz del problema. La primera solución es sobre todo no gastar por sobre nuestras posibilidades, no tener déficit fiscal”.

El tablero refleja el resultado de la votación: 144 votos a favor de reformar la Carta Orgánica del Banco Central y 102 en contra.

Los ejes del proyecto y el freno a la emisión

La reforma aprobada busca eliminar los mecanismos indirectos de asistencia financiera al Estado. En concreto, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y limita la transferencia de utilidades únicamente a las ganancias reales obtenidas por la entidad.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli (La Libertad Avanza), abrió la discusión asegurando que la iniciativa pretende evitar que el Banco Central "sea saqueado o se convierta en una herramienta de hacer política", buscando que "volvamos a tener un peso fuerte para que los argentinos recuperen la capacidad de ahorrar y planificar a largo plazo".

El diputado radical Guillermo Agüero argumentó que el mandato múltiple anterior obligaba a la entidad a intentar "cuidar el empleo, financiar al Tesoro y dirigir el crédito", lo que derivó en que "no terminara cumpliendo absolutamente ninguna de las funciones".

En la imagen se ve a Luis Petri, el libertario mendocino que también respaldó la reforma del Banco Central. Foto: Cámara de Diputados de la Nación-

Cruzadas y críticas de la oposición

Desde la oposición, las críticas apuntaron tanto al impacto social como a la efectividad del proyecto. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman (Unión por la Patria), cuestionó el enfoque de la norma al señalar que se busca "blindar una política cuyos resultados no fueron los esperados" y advirtió sobre la falta de debate respecto al endeudamiento de las familias y la mora en el consumo.

Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, rechazó la rigidez del esquema planteado: “Antes que la economía está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo pensando en el crecimiento y el desarrollo”. Pichetto cuestionó además la supuesta independencia de la entidad al señalar los vínculos entre las autoridades del BCRA y el Ministerio de Economía.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que la norma no garantiza un blindaje definitivo mientras exista la posibilidad de recurrir a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para disponer de las reservas internacionales.