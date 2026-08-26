Por el endeudamiento familiar la oposición sumó votos para convocar a una sesión especial

Con ese escenario, Unión por la Patria y Provincias Unidas buscarán ahora avanzar con una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre y emplazar a las comisiones para que comiencen a discutir los proyectos sobre endeudamiento familiar.

133 a 107. La oposición dejó en situación incómoda al oficialismo por el tema del endeudamiento familiar. Foto: Cámara de Diputado de la Nación

La votación en números

La jornada dejó una advertencia política para la Casa Rosada: aunque La Libertad Avanza consiguió impedir el tratamiento inmediato de los proyectos, no pudo evitar que se consolidara una mayoría parlamentaria dispuesta a poner el tema nuevamente en el centro de la agenda.

Oficialismo (107 votos): 94 de La Libertad Avanza, 12 del PRO y 1 de Por Santa Cruz.

Oposición (133 votos): Supera los 129 legisladores necesarios para abrir una sesión especial.

Abstenciones: UCR, MID y Producción y Trabajo.

Este miércoles volvió a sesionar la Cámara de Diputados de la Naciòn. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Un problema que afecta a millones de hogares

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a millones de hogares y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo en el recinto:

“Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar. Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez remarcó:

“Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”.

Martínez aseguró además que existen alrededor de 20 millones de personas endeudadas y seis millones en situación de mora. El reclamo también contó con el acompañamiento de diputados de la izquierda, entre ellos Nicolás del Caño, y por Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca.