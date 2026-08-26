La Libertad Avanza consiguió este miércoles frenar en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de los proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias, pero el resultado dejó una señal política incómoda para Javier Milei: la oposición logró reunir 133 votos y quedó en condiciones de forzar una futura sesión especial para abrir el debate en las comisiones de Finanzas y Presupuesto.
Por el endeudamiento familiar la oposición sumó votos para convocar a una sesión especial
La Libertad Avanza frenó el debate por la morosidad familiar, pero la oposición unida reunió 133 votos y presiona con una sesión especial
El dato es una señal de alerta para La Libertad Avanza porque la mayoría opositora no quedó limitada a Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda. También se sumaron bloques provinciales que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo y que ahora decidieron acompañar el reclamo para que se discuta el aumento del endeudamiento de millones de argentinos.
Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad aportaron 14 votos a favor de los pedidos de tratamiento sobre tablas. La UCR, el MID y Producción y Trabajo, en cambio, optaron por abstenerse.
Con ese escenario, Unión por la Patria y Provincias Unidas buscarán ahora avanzar con una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre y emplazar a las comisiones para que comiencen a discutir los proyectos sobre endeudamiento familiar.
La votación en números
La jornada dejó una advertencia política para la Casa Rosada: aunque La Libertad Avanza consiguió impedir el tratamiento inmediato de los proyectos, no pudo evitar que se consolidara una mayoría parlamentaria dispuesta a poner el tema nuevamente en el centro de la agenda.
- Oficialismo (107 votos): 94 de La Libertad Avanza, 12 del PRO y 1 de Por Santa Cruz.
- Oposición (133 votos): Supera los 129 legisladores necesarios para abrir una sesión especial.
- Abstenciones: UCR, MID y Producción y Trabajo.
Un problema que afecta a millones de hogares
El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a millones de hogares y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.
El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo en el recinto:
“Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar. Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez remarcó:
“Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”.
Martínez aseguró además que existen alrededor de 20 millones de personas endeudadas y seis millones en situación de mora. El reclamo también contó con el acompañamiento de diputados de la izquierda, entre ellos Nicolás del Caño, y por Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca.
En pocas palabras
- Debate frenado: la Libertad Avanza impidió el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar.
- Presión opositora: la oposición reunió 133 votos para forzar una sesión especial y debatir el tema.
- Alerta para el oficialismo: bloques provinciales se sumaron al reclamo, mostrando una mayoría parlamentaria.