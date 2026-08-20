Que alguien contenga el flagelo del endeudamiento familiar

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La situación crítica del endeudamiento no es privativa de las finanzas de un solo sector. Se ha hecho extensiva a pymes y microempresas, y a individuos de las capas medias de trabajadores y profesionales. Los relevamientos indican que el flagelo alcanza a cinco millones de personas en el país.

El problema impacta desde lo personal hasta la actividad económica general. El gobierno ha expresado que se trata de acuerdos entre privados y se ha desentendido de su posible participación a través de la intervención estatal. Los especialistas en consumo, por su parte, explican que la actividad continuará retenida mientras no se despliegue la capacidad de compra, y diversos analistas ven que la llave de una solución se encuentra en las entidades financieras a través de la refinanciación de las deudas a tasas más acordes.

“No es solo un problema entre privados, hay una entidad regulatoria en el medio para atender estos conflictos. Podría haber contribuido para prevenir esto. Si esperamos a que se resuelva solo, podemos tardar cinco años”, replica Hernán Lacunza, quien fuera ministro de Hacienda durante la administración macrista y uno de los anotados para la competencia por el sillón de Rivadavia.

Marcha de endeudados este jueves en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Las centrales obreras están capitalizando el conflicto haciéndose eco del drama que viven muchas familias y convocaron a marchas en todo el país. "El endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida", sostienen a coro los gremialistas. "Nadie les puso una pistola en la cabeza", replica el presidente Javier Milei.

Mientras se movilizan gremios y organizaciones sociales, se desarrolló en CABA el encuentro anual del Consejo de las Américas, con la presencia de autoridades y empresarios. Allí se ha disertado sobre el potencial del país con énfasis en la energía y la minería, y sobre las posibilidades de inversión en los sectores que encajan con las demandas del mundo, en el marco del nuevo modelo caracterizado por el orden macroeconómico y la seguridad jurídica.

Pero en el mismo ámbito también se ha reconocido que "las transformaciones implican sacrificios, significan dolor. Hay empresas que la están pasando mal, otras han cerrado y se han perdido puestos de trabajo”, como lo expresó en la apertura el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, aun respaldando el rumbo económico.

Los diagnósticos sobreabundan, lo que falta es la malla de contención para familias y empresas que el modelo no está contemplando, y son tantas que ponen en duda su continuidad sin las correcciones requeridas en forma imperiosa. La inversión económica podrá sortear la coyuntura con horizonte de largo plazo solo si no se le da la espalda a la inversión social.