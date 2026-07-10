Con una inflación muy diferente a la de hace dos años, superávit y el riesgo país bajo en comparación a otros momentos de la historia, hay varios indicadores económicos que le dan positivo al gobierno de Javier Milei, pero entre los que dan negativo, hay uno al que el gobierno nacional parece no encontrarle solución y que tiene que ver con microeconómico y con lo macroeconómico: la morosidad y la caída en los créditos.
El dato económico al que Javier Milei y su equipo no le encuentran solución
El gobierno de Javier Milei tiene controlada la inflación en menos del 3% desde hace meses, pero hay un indicador que no repunta a pesar de los esfuerzos
Según informes del Banco Central, a pesar de que las tasas de interés se volvieron más accesibles, el crédito al sector privado sigue con poco crecimiento, de hecho, en junio fue solamente del 0,3%, mientras que los préstamos para consumos cerraron en rojo en todos sus aspectos.
Qué dicen los números del Banco Central
Según las cifras que maneja el Banco Central, las financiaciones con tarjetas de crédito cayeron un 4,2% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los préstamos personales bajaron un 1,1%, respecto al mismo período.
En ese sentido, hay una constante que preocupa a los bancos y tiene que ver con la mora. Según un informe de la consultora 1816, que usa el mismo método que el Banco Central, la mora en los préstamos para el consumo subió a un 12,7% en mayo, mientras que en el caso de las empresas pasó de un 3,3% a un 3,5% entre abril y mayo.
Préstamos para autos e hipotecas: una mala y una muy buena
Los préstamos prendarios para autos también mostraron una caída, según los números del Banco Central. En junio fue de un 0,4% real respecto a mayo, mientras que el interanual marca un 0,6 negativo.
En tanto, el crédito hipotecario, al diferencia del resto, sí tuvo un crecimiento en términos reales, fue del 1,2%,respecto a mayo y del 63% con respecto a junio del año pasado. De hecho, en este caso, la política de créditos hipotecarios ha sido más que positivo, ya que es el segmento con menor morosidad.