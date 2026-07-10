El dato económico al que Javier Milei y su equipo no le encuentran solución

En ese sentido, hay una constante que preocupa a los bancos y tiene que ver con la mora. Según un informe de la consultora 1816, que usa el mismo método que el Banco Central, la mora en los préstamos para el consumo subió a un 12,7% en mayo, mientras que en el caso de las empresas pasó de un 3,3% a un 3,5% entre abril y mayo.

Los créditos hipotecarios son los que presentan menor mora.

Préstamos para autos e hipotecas: una mala y una muy buena

Los préstamos prendarios para autos también mostraron una caída, según los números del Banco Central. En junio fue de un 0,4% real respecto a mayo, mientras que el interanual marca un 0,6 negativo.

En tanto, el crédito hipotecario, al diferencia del resto, sí tuvo un crecimiento en términos reales, fue del 1,2%,respecto a mayo y del 63% con respecto a junio del año pasado. De hecho, en este caso, la política de créditos hipotecarios ha sido más que positivo, ya que es el segmento con menor morosidad.