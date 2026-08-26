AYSAM logró un préstamo de U$S150 millones y apunta a resolver la crisis cloacal de Corralitos

El millonario crédito quedó aprobado con el decreto N° 1.713 que firmó Alfredo Cornejo y que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, con lo que el desembolso es inminente.

Por lo que pudo averiguar Diario UNO, el plazo de ejecución del préstamo es de 5 años y se deberá devolver en 25 años.

Ese enorme crédito también irá a otras obras hídricas y de cloacas. En el detalle figuran:

Construcción del sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales de Villa Tulumaya en Lavalle.

Ampliación y optimización del establecimiento depurador de Uspallata.

Rehabilitación de las plantas depuradoras Campo Espejo y Paramillo.

Obras de modernización e infraestructura

En el detalle de la inversión del préstamo, aparecen también obras de modernización tecnológica e infraestructura operativa entre las que surgen:

Micromedición y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.

Modernización y automatización de perforaciones.

Intervenciones estratégicas en plantas potabilizadoras.

Desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura.

Implementación de planes piloto basados en innovación tecnológica para detección y reparación de fugas.

A la hora de dimensionar el impacto que tendrá este millonario préstamo, desde AYSAM aseguraron que vendrá a mejorar "la calidad de vida de 858.000 habitantes que se beneficiaran de forma directa por la optimización en los sistemas de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales", que otros 73.500 habitantes accederán a una mejora sustancial en la calidad y eficiencia del servicio diario de agua potable y que 690.000 mendocinos recibirán beneficios indirectos por la estabilización y optimización general de la red de agua potable.