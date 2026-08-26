AYSAM confirmó un corte de tránsito indefinido entre Godoy Cruz y Ciudad para una obra clave

Allí ya se concretó la demolición de las capas de pavimento rígido en las superficies delimitadas. Y se colocaron 64 metros de cañería de PVC para reemplazar las redes en ese sector sólo en la primera etapa de la obra que AYSAM inició el 29 de junio con un horizonte a 5 meses, de las 7 fases en que está planificada y dividida.

AYSAM advierte que las tareas manuales llevarán tiempo

El avance operativo sobre calle Brasil requirió la demolición del pavimento, tal como está previsto hacer sobre Irigoyen, desde San Martín hacia el oeste. Pero la empresa advierte que llevará tiempo porque buena parte de los trabajos serán manuales.

Es que tras las primeras lecturas de prospección, los equipos detectaron múltiples interferencias subterráneas correspondientes a tendidos de servicios preexistentes. Por eso, para resguardar el tendido eléctrico parte de esa labor llevará más tiempo.

En total, desde la empresa prevén que terminar la obra en conjunto llevará al menos 18 meses. Hasta ahora, según el detalle brindado por AYSAM, ya se avanzó en:

Instalación de cañerías principales: Se completó la colocación de 64 de los 80 metros a renovar de cañería de PVC CL con un diámetro nominal de 500 mm.

Redes secundarias: Se ejecutó la instalación de 20 metros de conductos de PVC CL de diámetro nominal 160 mm para optimizar las conexiones distribuidoras.

Estructuras de hormigón: Se concretó el llenado de 4 fustes estructurales de hormigón de alta resistencia (H30) para las bocas de registro , sumadas a la construcción de la losa de fondo para la quinta unidad restante.

Tendido total: Con la obra finalizada, se habrán renovado 1.200 mts lineales de colector, y otros 900 mts de agua y cloacas

Mejoras para 70 mil conexiones de AYSAM entre Ciudad y Godoy Cruz

Hasta ahora, las cuadrillas de AYSAM ya completaron 4 de las 5 bocas de registro (BR) proyectadas para el tramo de Brasil entre San Juan y San Martín. Mientras se completa esa fase, a partir de este jueves la empresa prestadora del servicio de agua y cloacas que asegura "estar cumpliendo con los plazos previstos" dará inicio a la segunda.

La intervención conjunta sobre el corredor Yrigoyen-Brasil está presentada como una "obra estratégica" para extender la vida útil del sistema hídrico y saneamiento de Mendoza. Integra el denominado Plan de Modernización de la Infraestructura Hídrica Provincial.

Con una inversión que supera $5.780 millones, promete beneficiar "de forma directa a más de 70.000 vecinos entre Capital y Godoy Cruz". Esto cuando estén completados los trabajos "de vereda a vereda" sobre la calle hasta su fin, sobre el cruce 25 de mayo y Pascual Segura, incluído el tendido de un túnel debajo de la traza del Metrotranvía.

Las autoridades de la empresa recordaron a los conductores extremar la precaución al circular por las áreas señalizadas y respetar los desvíos coordinados con los municipios para mantener la fluidez vehicular durante el desarrollo de los trabajos mientras dure el prolongado corte de tránsito sobre esa arteria clave del área metropolitana de Mendoza.