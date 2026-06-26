Estos serán los cortes y desvíos por la obra de AYSAM en calle Hipólito Yrigoyen de Ciudad

Este tramo inicial abarca aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de 5 meses.

Cómo serán los cortes de tránsito y los desvíos

Durante esta primera etapa permanecerá totalmente interrumpido el cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín. También estará cortada la circulación por calle Brasil entre San Juan y San Martín.

Los conductores que circulen hacia el sur por avenida San Martín deberán continuar hasta calle Serú, girar hacia el oeste y luego tomar República del Líbano para seguir viaje hacia Godoy Cruz.

En tanto, quienes ingresen a la Ciudad desde el sur por San Martín contarán con dos alternativas. La primera será doblar a la izquierda por 25 de Mayo, continuar por Almirante Brown y luego tomar España hacia el norte.

La segunda opción será girar a la derecha por Castellani y luego a la izquierda por Belgrano para retomar la circulación hacia el norte por San Juan.

Cambios en el recorrido de los colectivos

Como consecuencia de la obra también habrá modificaciones temporales en los recorridos del transporte público.

Las líneas que circulan por San Martín y Morón continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, seguirán por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, en Godoy Cruz, para luego reincorporarse a la avenida San Martín.

Por su parte, los colectivos que parten desde la rotonda de Peltier y La Pampa circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano. Desde allí continuarán hacia el este hasta República del Líbano y luego retomarán su recorrido hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

La Ciudad de Mendoza indicó que la obra se ejecutará por tramos para mantener alternativas de circulación durante todo el proceso y reducir al mínimo las complicaciones para automovilistas, usuarios del transporte público y frentistas.