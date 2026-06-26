Descubrimiento de un "dinosaurio ardilla", que planeaba entre los árboles para cazar

El hallazgo formó parte de una publicación oficial dentro de la revista del Museo Carnegie a principios del mes de junio. Los datos obtenidos resultan cruciales para comprender la evolución animal al presentar registros fuera del territorio oriental.

El estudio determinó que el dinosario es un nuevo descubrimiento, ya que su especie nunca había sido registrada.

Jingmai O’Connor, paleontóloga del Museo Field de Chicago, brindó precisiones sobre el material geológico extraído. "Los científicos encontraron estos extraños y fragmentados grupos de huesos de aves en este sitio, y no sabíamos qué los producía.

Este nuevo dinosaurio microraptor, Jian changmaensis, es nuestra mejor suposición", afirmó la investigadora norteamericana. Además, sumó otros detalles anatómicos: "Es el único reptil antiguo encontrado en este sitio que no era un ave. Era un carnívoro, y era mucho más grande que todo lo demás que hemos encontrado allí".

Una ardilla prehistórica

Las mediciones apuntan a una bestia con dimensiones comparables a una lechuza común actual, equipada con plumas largas repartidas por ambas extremidades. Las características físicas daban la impresión visual de poseer cuatro alas separadas.

Los profesionales consideran imposible el vuelo activo para la especie. Matt Lamanna, especialista del Museo Carnegie de Historia Natural, comentó: "Estas cosas probablemente vivían en el suelo, pero algunas tal vez podían trepar y planeaban de árbol en árbol, casi como las ardillas voladoras modernas".

"No se puede entender la vida en el planeta hoy sin observar sus orígenes", sentenció O'Connor. Luego, agregó: "Las aves son posiblemente el grupo de animales vertebrados terrestres más exitoso en la Tierra hoy. Aprender sobre las primeras aves y sus parientes cercanos no avianos nos da una mejor comprensión de qué hizo tan especial al grupo que sobrevivió".