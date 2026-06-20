Anunciaron la renovación de la calle Hipólito Yrigoyen que beneficiará a más de 70.000 personas

Ulpiano Suarez, Alfredo Cornejo, Natalio Mema y Diego Costarelli firmaron esta semana el acuerdo para arrancar con las obras. Foto: Prensa de Gobierno

Recambio sanitario total y financiamiento coordinado

El núcleo técnico de la obra radica en el recambio total de las redes colectoras de agua potable y del sistema de cloacas, estructuras esenciales que actualmente cuentan con más de 40 años de antigüedad y muestran un avanzado estado de obsolescencia.

La intervención dará continuidad a la renovación del colector existente, modernizando por completo una infraestructura vital para el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios metropolitanos para las próximas décadas.

Para realizar este recambio sin fisuras, se estructuró un plan de financiamiento mixto: el Gobierno de Mendoza costeará la totalidad de los trabajos civiles con fondos del erario público provincial, mientras que AYSAM aportará el 100% de los materiales necesarios para el tendido de las redes de agua y saneamiento básico. El objetivo es consolidar un sistema moderno, eficiente, seguro y con una sólida capacidad de respuesta técnica para el futuro.

Qué contemplan los trabajos

Colocación de cañería (excavación, colocación y relleno).

Construcción de bocas de registro y nuevas conexiones domiciliarias.

Ejecución de nudos, bypass y cruces especiales.

Renovación de cordón, cuneta, banquina, alcantarillas y puentes (peatonales y vehiculares).

Demolición y reconstrucción de veredas, junto con la rotura y reposición de pavimentos de hormigón.

Empalmes, cegado de colector existente y obras especiales.

Construcción de Tunnel Liner, por debajo de las vías del Metrotranvía.

El desafío de ingeniería bajo el Metrotranvía

Uno de los puntos más complejos del proyecto diseñado por los equipos técnicos es el cruce de las cañerías por debajo de las vías correspondientes al tendido ferroviario del Metrotranvía. Para resolver este desafío sin interrumpir ni alterar la operatividad de este sistema de transporte público de pasajeros, los ingenieros civiles proyectaron la construcción de un túnel subterráneo especial. Esta innovadora solución de ingeniería garantizará que los operarios puedan renovar las redes colectoras de manera segura y sin afectar las frecuencias de circulación del tren urbano.

Además del beneficio de saneamiento subterráneo, la renovación integral de la calle Hipólito Yrigoyen aportará una profunda revalorización estética y comercial para este corredor limítrofe entre Godoy Cruz y la Capital.

Los trabajos en superficie contemplan la reconstrucción total de las calzadas de pavimento, nuevas banquinas, cordones, cunetas y alcantarillas, además de veredas peatonales renovadas bajo un estándar unificado de calidad urbana que integrará armoniosamente a ambos departamentos.

Plazos y plan de mitigación vial

Con un plazo de ejecución estimado de 18 meses corridos, las tareas requerirán de una coordinación quirúrgica. Para minimizar el impacto inevitable de los trabajos sobre el tránsito diario de los frentistas y usuarios del corredor, los municipios de Ciudad y Godoy Cruz trabajarán en conjunto con AYSAM en el ordenamiento vial temporario y en la reconfiguración provisoria de las líneas de transporte público.

Entre las tareas específicas pautadas en los pliegos de licitación, las cuadrillas se encargarán de la colocación de las nuevas cañerías troncales provistas por AYSAM, la construcción de bocas de registro y las conexiones domiciliarias individuales, la ejecución de los cruces especiales, la remodelación hidráulica en superficie, la reconstrucción de veredas y pavimentos, así como los empalmes y las obras complementarias necesarias para el funcionamiento definitivo de la red.