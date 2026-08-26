Después del Zonda, hay alerta meteorológica en Mendoza por nieve y fuertes lluvias

Estas son las zonas de Mendoza en las que rigen alertas meteorológicas amarilla y naranja para este jueves, por nevadas, lluvia y viento. Captura de pantalla SMN

Alerta naranja por nevadas en cordillera

La alerta meteorológica naranja alcanza a la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, además de la cordillera de San Carlos y Tunuyán.

Según el SMN, esas zonas serán afectadas por fuertes nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 40 y 80 cm de nieve, aunque los valores pueden variar según el sector.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que puede provocar una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

La situación en la cordillera se mantiene desde hace varias semanas, con períodos de nevadas y pocas ventanas de tiempo que permiten mejorar las condiciones.

También hay alerta meteorológica amarilla por lluvias

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional indicó probabilidades de lluvia y chaparrones. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

La advertencia amarilla por lluvias alcanza a Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

El SMN pronosticó lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 35 ml, aunque los registros pueden ser superiores de manera puntual.

En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve o aguanieve.

Nevadas y viento en el sur

En tanto, la cordillera en Malargüe y San Rafael se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por nevadas.

En esos sectores se esperan nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 30 y 60 cm. Al igual que en el resto de la cordillera afectada, el SMN advirtió que habrá vientos intensos y posibles reducciones de visibilidad por la nieve suspendida.

Cómo estará el tiempo en el Gran Mendoza

A diferencia de este miércoles, cuando el Zonda fue protagonista,el Gran Mendoza no tendrá alertas meteorológicas este jueves.

El pronóstico para el llano anticipa una jornada con lluvias y chaparrones, una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C.

No se esperan condiciones de Zonda y el viento será moderado del sector sureste.

En el resto de la provincia tampoco hay alertas meteorológicas vigentes para este jueves, aunque el tiempo continuará inestable en buena parte del territorio mendocino.