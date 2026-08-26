Después del viento Zonda que afectó a Mendoza este miércoles, el panorama cambiará el jueves 27 de agosto.
Después del Zonda, hay alerta meteorológica en Mendoza por nieve y fuertes lluvias
Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Rige una alerta naranja por nevadas en cordillera y amarilla por nieve, viento y lluvias en distintos sectores
La cordillera de Mendoza concentra las condiciones del tiempo más complicadas, con alerta meteorológica naranja por fuertes nevadas en sectores de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y Tunuyán. En esas zonas se esperan acumulaciones de entre 40 y 80 centímetros de nieve.
Además, rigen alertas meteorológicas amarillas por nevadas, lluvias y vientos fuertes en distintos puntos de la provincia. En el Gran Mendoza, en cambio, no hay alertas meteorológicas vigentes para este jueves, aunque se pronostican lluvias y chaparrones durante toda la jornada.
Alerta naranja por nevadas en cordillera
La alerta meteorológica naranja alcanza a la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, además de la cordillera de San Carlos y Tunuyán.
Según el SMN, esas zonas serán afectadas por fuertes nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 40 y 80 cm de nieve, aunque los valores pueden variar según el sector.
El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que puede provocar una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.
La situación en la cordillera se mantiene desde hace varias semanas, con períodos de nevadas y pocas ventanas de tiempo que permiten mejorar las condiciones.
También hay alerta meteorológica amarilla por lluvias
La advertencia amarilla por lluvias alcanza a Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
El SMN pronosticó lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 35 ml, aunque los registros pueden ser superiores de manera puntual.
En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve o aguanieve.
Nevadas y viento en el sur
En tanto, la cordillera en Malargüe y San Rafael se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por nevadas.
En esos sectores se esperan nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 30 y 60 cm. Al igual que en el resto de la cordillera afectada, el SMN advirtió que habrá vientos intensos y posibles reducciones de visibilidad por la nieve suspendida.
Cómo estará el tiempo en el Gran Mendoza
A diferencia de este miércoles, cuando el Zonda fue protagonista,el Gran Mendoza no tendrá alertas meteorológicas este jueves.
El pronóstico para el llano anticipa una jornada con lluvias y chaparrones, una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 8°C.
No se esperan condiciones de Zonda y el viento será moderado del sector sureste.
En el resto de la provincia tampoco hay alertas meteorológicas vigentes para este jueves, aunque el tiempo continuará inestable en buena parte del territorio mendocino.
En pocas palabras
- Alerta naranja: Nevadas intensas con acumulaciones de 40 a 80 cm en la cordillera de Mendoza.
- Alerta amarilla: Rigen advertencias por nieve, lluvias y vientos fuertes en distintos sectores de la provincia.
- Gran Mendoza: No hay alertas, se esperan lluvias y chaparrones con una máxima de 16°C.