Lluvias y chaparrones en Mendoza tras el paso del viento Zonda: cuándo se espera la llegada del agua

Mendoza atraviesa una jornada de fuerte inestabilidad atmosférica marcada por la presencia del viento Zonda en distintos puntos de la provincia, además de una persistente alerta por intensas nevadas en alta montaña. Además, lluvias y chaparrones llegarán en las próximas horas.
El panorama, según el pronóstico del tiempo, cambiará de forma drástica en las próximas horas con la llegada de un frente frío que traerá lluvias, lloviznas e inestabilidad generalizada a toda Mendoza.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, el quiebre del tiempo comenzará a sentirse hacia las últimas horas del día y se consolidará durante las primeras horas de mañana.
Lluvias y chaparrones: comienza a llover
- Tarde-noche del miércoles: tras el progresivo cese del viento Zonda, desde el Sur ingresará una rotación de viento con ráfagas moderadas a fuertes. Las primeras lluvias y chaparrones comenzarán a registrarse sobre el sur provincial (Malargüe y San Rafael) y el oeste del Gran Mendoza.
- Madrugada y mañana del jueves: el ingreso de la masa de aire frío abarcará prácticamente todo el llano de Mendoza. Se prevé un panorama mayormente cubierto con probabilidad de lluvias, lloviznas y precipitaciones aisladas sobre el Gran Mendoza, Valle de Uco y sectores de la zona Este (incluyendo áreas cultivadas de Rivadavia y Santa Rosa).
- Mejoría hacia la noche: el mal tiempo se extenderá hasta la tarde del jueves. Hacia la noche se espera que la inestabilidad empiece a ceder, dando paso a una paulatina disminución de la nubosidad.
Baja en la temperatura en Mendoza
El paso del frente frío provocará una marcada caída en los termómetros en comparación con las elevadas marcas alcanzadas por la influencia del viento Zonda:
- Jueves: la temperatura máxima apenas rondará entre los 12 °C y 15 °C, mientras que la mínima se ubicará cercana a los 6 °C a 10 °C en la región del llano.
- Viernes: se anticipa una jornada con cielo algo nublado, vientos leves del noreste y un progresivo ascenso de las marcas máximas, que volverán a posicionarse cerca de los 21 °C.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Se esperan lluvias y chaparrones en Mendoza tras el cese del viento Zonda.
- Pronóstico: El frente frío traerá lluvias, lloviznas e inestabilidad generalizada a toda la provincia.
- Temperaturas: Se registrará una marcada caída de temperatura con máximas entre 12 °C y 15 °C.
Resumen generado por Thinkindot AI