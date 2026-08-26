Lluvias y chaparrones en Mendoza tras el paso del viento Zonda: cuándo se espera la llegada del agua

El panorama, según el pronóstico del tiempo, cambiará de forma drástica en las próximas horas con la llegada de un frente frío que traerá lluvias, lloviznas e inestabilidad generalizada a toda Mendoza.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, el quiebre del tiempo comenzará a sentirse hacia las últimas horas del día y se consolidará durante las primeras horas de mañana.