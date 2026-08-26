A medida que se acerca el cierre de agosto, la tradición meteorológica más popular de la Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena. Aunque la festividad religiosa se celebra el 30 de agosto, el pronóstico del tiempo contempla una ventana temporal de diez días —del 25 de agosto al 4 de septiembre— para vincular cualquier evento severo a la Tormenta de Santa Rosa 2026. Durante esta fase de transición estacional, la entrada de aire cálido y húmedo desde el norte choca con los pulsos fríos invernales, activando las condiciones atmosféricas necesarias para el regreso de las tormentas eléctricas.
Tormenta de Santa Rosa 2026: qué regiones de Argentina esperan lluvias y cuáles serán las zonas más afectadas
El avance de dos frentes inestables traerá actividad eléctrica, ráfagas y acumulados significativos sobre el centro del país, Cuyo y el Litoral entre el 26 de agosto y el inicio de septiembre.
¿Dónde y cuándo se esperan las primeras lluvias en la franja central?
El primer sistema de inestabilidad, según el sitio especializado Meteored, se formará a partir de un centro de bajas presiones ubicado sobre la diagonal que une la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) con Bahía Blanca (Buenos Aires). Este frente frío cobrará fuerza entre la tarde del miércoles 26 y la jornada del jueves 27 de agosto, extendiendo su impacto hacia el centro del territorio nacional.
Las mayores probabilidades de lluvias y tormentas aisladas se concentrarán sobre la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur de Córdoba, donde se estiman acumulados de agua de entre 10 y 20 mm. En la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), se prevé una inestabilidad más diseminada pero con presencia de descargas eléctricas intermitentes hasta el viernes.
Alerta en el Litoral por tormentas severas y fuertes acumulados
Con el correr de las horas, la masa inestable avanzará hacia el noreste argentino, convirtiendo a las provincias del Litoral en la zona más crítica del mapa meteorológico. En el este de Entre Ríos, región que ya registró anomalías de precipitación durante la segunda década del mes, se esperan hasta 50 mm adicionales de lluvia entre el viernes 28 y el sábado 29.
El evento alcanzará su pico de intensidad durante el domingo 30 de agosto en el sur de Misiones y el noreste de Corrientes. Los modelos climáticos advierten sobre un alerta por precipitaciones intensas que podrían dejar marcas de hasta 130 mm acumulados. Además, hacia el inicio de septiembre, un segundo frente frío procedente de la Patagonia ingresará al área central, abriendo la posibilidad de un nuevo episodio de mal tiempo.
En pocas palabras
- Tormenta de Santa Rosa: Se esperan tormentas eléctricas y ráfagas entre el 26 de agosto y principios de septiembre en el centro, Cuyo y Litoral.
- Pronóstico detallado: El frente inestable afectará Buenos Aires, AMBA y sur de Córdoba con lluvias de hasta 20 mm, y Cuyo con descargas eléctricas.
- Alerta en el Litoral: Entre Ríos, Misiones y Corrientes podrían recibir hasta 130 mm de lluvia y enfrentar tormentas severas.