Tormenta de Santa Rosa 2026: qué regiones de Argentina esperan lluvias y cuáles serán las zonas más afectadas

¿Dónde y cuándo se esperan las primeras lluvias en la franja central?

El primer sistema de inestabilidad, según el sitio especializado Meteored, se formará a partir de un centro de bajas presiones ubicado sobre la diagonal que une la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) con Bahía Blanca (Buenos Aires). Este frente frío cobrará fuerza entre la tarde del miércoles 26 y la jornada del jueves 27 de agosto, extendiendo su impacto hacia el centro del territorio nacional.

Las mayores probabilidades de lluvias y tormentas aisladas se concentrarán sobre la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur de Córdoba, donde se estiman acumulados de agua de entre 10 y 20 mm. En la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), se prevé una inestabilidad más diseminada pero con presencia de descargas eléctricas intermitentes hasta el viernes.