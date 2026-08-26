Alfredo Cornejo logró el aval de Diputados para compensar deudas de Mendoza con Nación

En concreto resaltó que convenio que se firmó el 27 de julio y que exige ratificación de la Legislatura, establece que Mendoza le debe a Nación $333.434 millones (que son del adelanto de coparticipación de $325.000 más los intereses), de ese monto se le descontaría $121.282 que es la deuda que Nación reconoce tener con Mendoza. En esa deuda $80.000 millones son de lo que reconoce que debe por los arreglos de las rutas nacionales 40 y 143.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, acudió a la Legislatura a defender el acuerdo de compensación de deuda de Mendoza con Nación que firmaron Alfredo Cornejo y Luis Caputo.

Por tanto a Mendoza le restaría pagar un saldo de $212.152 millones que devolverá con un plan de pago que arranca en agosto y se extiende hasta el 2027.

En principio ese plan de pago sería beneficioso para las arcas mendocinas: "Fundamentalmente porque Nación nos reconoce esa deuda de $121 millones, y también porque ese anticipo de coparticipación que debíamos pagar este año lo podemos prorratear para el año que viene", apuntó Fayad.

Sin embargo, en la discusión legislativa el diputado kirchnerista Lucas Ilardo le cuestionó a Fayad que el acuerdo incluya que Mendoza desista de dos reclamos a la Nación que llevó a la Corte Suprema. Se trata de un viejo reclamo por Fondo Federal Solidario y por el perjuicio que le generó a Mendoza la modificación del Impuesto a las Ganancias que se dio en el gobierno de Alberto Fernández.

Aun así, y muy probablemente con el rechazo del bloque de PJ, el oficialismo tiene los votos necesarios para la aprobación del acuerdo en Diputados.

"Es posible que salga con un gran acuerdo porque además de los diputados de Cambia Mendoza, el acuerdo también tiene el aval de La Libertad Avanza y del PRO", adelantaron desde el Gobierno, luego de un minucioso poroteo.

Cuáles son los dos juicios a los que renunció Mendoza

Ante la chance de que se apruebe el acuerdo de compensación de deudas entre Mendoza y Nación, el fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un dictamen que llegó a manos de los legisladores.

El fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un dictamen sobre los alcances del acuerdo de compensación de deuda de Mendoza con Nación.

En él se advierte que Mendoza no sólo renuncia a los reclamos judiciales que tiene en curso, sino que también lo hace al derecho de continuar con esos reclamos.

Puntualmente uno de los juicios en cuestión está vinculado al reclamo de inconstitucionalidad del Decreto 473/23, mediante el cual Nación redujo la masa coparticipable al modificar el Impuesto a las Ganancias.

Después de esa modificación, Mendoza exigió que se le restituyeran los recursos que había dejado de percibir. Para fines de 2023, el perjuicio estimado era de $7.699 millones, pero según la proyección de Hacienda ese monto actualizado fluctuaría entre los $15.000 y los $20.000 millones.

El otro litigio es por la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 756/18, mediante el cual se eliminó el Fondo Federal Solidario (Fofeso), el cual dejó de distribuirse en agosto de 2018.

El capital de ese fondo provenía de los recursos que se obtenían de las retenciones a la soja, los cuales se coparticipaban. Mendoza, en la gestión de Rodolfo Suarez, demandó a Nación en agosto de 2020 con el objetivo de recuperar un perjuicio estimado de $5.402.610.506,10.

Sin embargo, ahora desde Casa de Gobierno aseguran por lo bajo que la probabilidad de cobrar esos reclamos es baja, y le apuntan sobretodo a este último reclamo que lleva más de 6 años en la Corte Nacional sin tener ningún avance a favor de la provincia.