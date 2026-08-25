El gobernador Alfredo Cornejo recibió este martes a representantes de Antofagasta Minerals, una de las empresa mineras más importantes de Chile, que también tiene operaciones en otros países del continente.
Cornejo recibió a empresarios mineros chilenos y destacó el potencial de Mendoza para producir cobre
La reunión fue con miembros de Antofagasta Minerals, una de las empresas mineras más importantes de Chile. El gobernador explicó el marco jurídico de la provincia para invertir
El mandatario volvió a poner al cobre en el centro de la estrategia de Mendoza para atraer inversiones.
El encuentro fue difundido por el propio mandatario en X, donde destacó el potencial para la explotación minera de la provincia y las condiciones que, según planteó, busca ofrecer Mendoza para convertirse en destino de compañías internacionales vinculadas a la producción de cobre.
El cobre, en el centro de la estrategia
Cornejo señaló que se trata de empresas mineras chilenas con operaciones también en Perú, Canadá y Estados Unidos, y remarcó que el potencial geológico mendocino representa una oportunidad para compañías que lideran la producción de cobre.
El gobernador vinculó esa posibilidad con la creciente demanda del mineral a nivel mundial, especialmente por su importancia para la transición energética y el desarrollo de tecnologías asociadas con la electrificación y la electromovilidad.
Mendoza comparte con Chile y San Juan una importante región metalogénica de la Cordillera de los Andes, donde existen formaciones asociadas a depósitos de cobre tipo pórfido. Ese potencial es uno de los argumentos que utiliza el Gobierno provincial para promover la exploración minera.
Distrito Minero y cambios en las reglas
La estrategia oficial para captar inversiones tiene uno de sus principales puntos en el Distrito Minero Occidental (DMO), ubicado en Malargüe, donde la Provincia concentra parte de sus expectativas para el desarrollo de proyectos de exploración.
A esto se suma la actualización del Código de Procedimiento Minero, aprobada por la Legislatura provincial, que modificó las reglas para la actividad y forma parte del esquema con el que Mendoza busca facilitar y ordenar el desarrollo de nuevos proyectos.
En su mensaje, Cornejo puso el foco precisamente en esos instrumentos al mencionar como condiciones para atraer inversiones la "seguridad jurídica", las "reglas claras" y el desarrollo de los distritos mineros.
En pocas palabras
- Cornejo recibió a empresarios mineros chilenos: el gobernador mendocino dialogó con directivos de Antofagasta Minerals, una importante empresa minera de Chile, para presentar el marco jurídico provincial para inversiones.
- Cobre como eje estratégico: Cornejo destacó el potencial geológico de Mendoza y las condiciones que busca ofrecer la provincia para atraer inversiones en la explotación de cobre, un mineral clave para la transición energética.
- Marco regulatorio y distritos mineros: Se mencionaron la actualización del Código de Procedimiento Minero y el desarrollo del Distrito Minero Occidental en Malargüe como herramientas para facilitar y ordenar el crecimiento de la actividad.