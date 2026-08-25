Cornejo recibió a empresarios mineros chilenos y destacó el potencial de Mendoza para producir cobre

El gobernador se reunió con Sergio Giglio Mestre, vicepresidente de Desarrollo de la empresa Antofagasta Minerals. Prensa de Gobierno

El cobre, en el centro de la estrategia

Cornejo señaló que se trata de empresas mineras chilenas con operaciones también en Perú, Canadá y Estados Unidos, y remarcó que el potencial geológico mendocino representa una oportunidad para compañías que lideran la producción de cobre.

El gobernador vinculó esa posibilidad con la creciente demanda del mineral a nivel mundial, especialmente por su importancia para la transición energética y el desarrollo de tecnologías asociadas con la electrificación y la electromovilidad.

Mendoza comparte con Chile y San Juan una importante región metalogénica de la Cordillera de los Andes, donde existen formaciones asociadas a depósitos de cobre tipo pórfido. Ese potencial es uno de los argumentos que utiliza el Gobierno provincial para promover la exploración minera.

Distrito Minero y cambios en las reglas

La estrategia oficial para captar inversiones tiene uno de sus principales puntos en el Distrito Minero Occidental (DMO), ubicado en Malargüe, donde la Provincia concentra parte de sus expectativas para el desarrollo de proyectos de exploración.

A esto se suma la actualización del Código de Procedimiento Minero, aprobada por la Legislatura provincial, que modificó las reglas para la actividad y forma parte del esquema con el que Mendoza busca facilitar y ordenar el desarrollo de nuevos proyectos.

En su mensaje, Cornejo puso el foco precisamente en esos instrumentos al mencionar como condiciones para atraer inversiones la "seguridad jurídica", las "reglas claras" y el desarrollo de los distritos mineros.