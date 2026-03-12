Cornejo presentó a Mendoza como el futuro centro financiero y logístico de la minería en Argentina

cornejo conversatorio idea nueva york estados unidos2 El gobernador Alfredo Cornejo expuso ante empresarios de todo el mundo.

En la oportunidad, el mandatario fue parte de las mesas de conversación sectoriales y compartió el panel de Energía Oil & Gas junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut). El conversatorio también contó con la participación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Energía e infraestructura para impulsar minería e inversiones

Durante su exposición, Cornejo subrayó que Mendoza trabaja en el fortalecimiento de su matriz energética para acompañar el desarrollo de nuevas actividades productivas, en particular aquellas vinculadas a la minería y la energía.

En ese sentido, le explicó a los referentes del sector que en Argentina las provincias tienen facultades en petróleo, energía y minería, pero el problema es la inestabilidad macroeconómica.

Sobre energía, el mandatario explicó que constituye una infraestructura fundamental para el crecimiento económico y para el desarrollo de proyectos intensivos en consumo energético. Así, señaló que “tenemos que generar mucha más energía, no solo en Mendoza sino en todo el país”, y sumó que “el sistema es interconectado y requiere más capacidad para grandes proyectos productivos”.

cornejo conversatorio idea nueva york estados unidos 3 El gobernador Alfredo Cornejo en Nueva York, Estados Unidos.

Cornejo detalló que Mendoza ya tiene 700 megavatios de energía solar instalada y que la provincia proyecta ampliar su matriz renovable en el corto plazo.

“Los 700 megas solares que hoy tiene Mendoza son inversión privada. No son proyectos de empresas estatales provinciales, sino de compañías que han decidido apostar por la provincia y que incluso están desarrollando nuevas iniciativas”, afirmó.

El gobernador también señaló que la diversificación energética permitirá fortalecer múltiples sectores de la economía provincial. “La energía sirve para la minería, para el petróleo, para el turismo, para la agricultura y para todas las actividades productivas. Tener una base sólida de energía renovable nos permite ofrecer ventajas muy atractivas para proyectos futuros”, completó.

Proyectos mineros estratégicos

En materia minera, Cornejo destacó que Mendoza cuenta con 3 proyectos de minerales críticos listos para desarrollarse, vinculados a recursos considerados estratégicos en la transición energética global.

“Tenemos 3 proyectos listos para explotar: el cobre en San Jorge, el uranio en Sierra Pintada y el potasio en Malargüe. Son minerales que Estados Unidos ha definido como críticos y que requieren inversiones importantes para comenzar a producir”, explicó.

El mandatario sostuvo que el desarrollo del cobre podría concretarse en el corto plazo y anticipó que la Argentina podría comenzar a producir este mineral en los próximos años. “Hoy Argentina todavía no tiene producción de cobre, pero estamos trabajando para que eso cambie y que en un par de años podamos tener producción”, señaló.

Caputo habló del interés que despierta Argentina en el mundo

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en su turno que la semana de trabajo compartida con gobernadores y empresarios permitió comprobar de primera mano el interés que hoy genera la Argentina en el mundo y sostuvo que el actual orden macroeconómico es clave para que las inversiones comiencen a materializarse.

Caputo explicó que el país siempre contó con recursos y oportunidades, aunque durante años no existieron las condiciones necesarias para atraer inversiones sostenidas.

“Estar viendo de primera mano de los mismos empresarios internacionales y locales esta reacción tan rápida para invertir en la economía real creo que es una muestra contundente para todos de que este tiene que ser el rumbo”, afirmó.

Además recordó que en los programas de estabilización primero reaccionan las inversiones financieras, mientras que las vinculadas a la economía real suelen demorarse más tiempo, ya que los inversores productivos toman decisiones de muy largo plazo y requieren previsibilidad para avanzar con sus proyectos.Por último, sostuvo que el rumbo debe continuar basado en el orden macroeconómico, la previsibilidad, la institucionalidad y el respeto por las reglas de juego, condiciones que consideró fundamentales para atraer inversiones productivas en todo el país.

Desarrollos en Vaca Muerta y El Quemado

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el fuerte interés internacional por las oportunidades energéticas de la Argentina y puso en valor la magnitud de las inversiones que se proyectan a partir del desarrollo de Vaca Muerta, incluyendo el potencial que alcanza al sur de Mendoza.

“Durante este año vamos a hacer un par de pozos en Vaca Muerta, en el sur de Mendoza”, adelantó.

Durante su exposición, el directivo hizo hincapié en la escala de las obras de infraestructura energética que se están desarrollando y sostuvo que el crecimiento del sector permitirá aumentar significativamente las exportaciones.

En materia de energía solar destacó el trabajo que YPF viene realizando tanto en Mendoza como en San Juan. “El promedio mundial de la energía solar está en el orden del 17%. Nosotros en San Juan con el Zonda y en Mendoza con El Quemado tenemos un 31% de factor de carga”, sostuvo ante la atenta mirada de empresarios internacionales.

Marín también remarcó la importancia del marco normativo para impulsar este tipo de proyectos y sostuvo que “sin RIGI hubiera sido mucho más difícil” avanzar con el desarrollo del gas natural licuado en el país.

Quién organizó el panel empresarial

El Instituto para el Desarrollo Empresarial para la Argentina (IDEA), organizador del panel empresarial, reúne actualmente a cerca de 600 compañías de distintos sectores y tamaños, desde multinacionales hasta pymes. En conjunto, esas empresas producen aproximadamente el 50% del PBI y del empleo privado del país, según datos de la entidad.

A través de encuentros, redes profesionales y espacios de debate multisectorial, la organización impulsa iniciativas orientadas a promover el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina, además de fomentar instancias de diálogo entre el empresariado y los distintos niveles del sector público.