Alfredo Cornejo presentó proyectos productivos ante inversores durante la gira en Nueva York

Durante el encuentro se abordaron iniciativas vinculadas al desarrollo de sectores estratégicos para la economía provincial, particularmente proyectos relacionados con la minería, la energía y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de estas actividades.

Por parte de la DFC participaron Bethany Aquilina Brez, vicepresidenta interina de la Oficina de Política Exterior, y Emily M. Rostkowski, directora de Política para el Hemisferio Occidental de la misma oficina.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la reunión permitió presentar la estrategia provincial para el desarrollo de estos sectores y el marco de políticas públicas que Mendoza impulsa para acompañar las inversiones.

En este sentido, detalló que el encuentro se realizó en el Consulado Argentino en Nueva York con la Corporación de Desarrollo y Financiamiento Internacional, “que tiene gran interés en el desarrollo de proyectos argentinos y en financiar esos proyectos en el país, no solo los vinculados a minerales críticos para la transición energética, sino también aquellos asociados a la logística necesaria para que esas iniciativas puedan producir y exportar”.

Cornejo con inversores en Nueva York La agenda del gobernador Alfredo Cornejo inició este lunes en una gira encabezada por el presidente Javier Milei.

Además, la funcionaria explicó que durante el encuentro se expusieron las políticas públicas que impulsa Mendoza para promover inversiones productivas. Mencionó que presentaron los detalles de la política pública de la Provincia para desarrollar estos proyectos, del modelo de minería sustentable de Mendoza, de los proyectos que están más cerca de empezar a producir en el corto y mediano plazo y del potencial geológico y energético que tiene la provincia. “También abordamos iniciativas vinculadas a infraestructura clave, como líneas de alta tensión, rutas y trenes que acompañan el desarrollo de estas actividades”, agregó.

La ministra destacó además el interés manifestado por el organismo en conocer el enfoque del Gobierno provincial respecto del desarrollo productivo.

“Fue un muy buen encuentro en el que pudieron conocer de parte del gobernador cuál es la visión de la provincia de acompañar al sector privado para que las inversiones puedan concretarse de manera ágil, rentables y sostenibles”, afirmó.

Posicionar a Mendoza en el escenario internacional de inversiones

El diputado nacional Lisandro Nieri señaló que la participación de Mendoza en este tipo de encuentros permite fortalecer el posicionamiento de la provincia frente a la comunidad empresarial y financiera internacional.

Según explicó, además de las actividades formales de Argentina Week, la delegación argentina mantiene numerosas reuniones paralelas con empresarios e inversores interesados en conocer el potencial productivo del país. Sostuvo que “muchos empresarios empiezan a ver con buenos ojos a la Argentina y se sorprenden con el potencial que tiene Mendoza. Estos encuentros permiten mostrar proyectos concretos y explicar hacia dónde se dirige la provincia en materia de desarrollo”.

Cierre de Argentina Week 2026

La agenda del Gobernador en Nueva York continuó por la tarde con su participación en la recepción de cierre y ceremonia de premios organizada por AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, realizada en Microsoft Times Square.

En el evento que marcó la culminación de Argentina Week 2026, el mandatario se mostró agradecido al Gobierno nacional por la invitación a formar parte de esta agenda que “nos permitió mostrar el potencial productivo que tienen las provincias ante referentes del sector financiero internacional”.

El encuentro reunió a empresarios, representantes del sistema financiero y referentes de compañías internacionales con presencia en Argentina, en un espacio de intercambio sobre el vínculo económico entre ambos países y las oportunidades de inversión en distintos sectores productivos.