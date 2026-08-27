Diputados aprobó la nueva Ley de Inocencia Fiscal con 139 votos a favor y 110 en contra

Los detalles del proyecto

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El debate

La miembro informante del oficialismo, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), recordó que la ley de Inocencia Fiscal había sido aprobada durante el período de sesiones extraordinarias y tras algunos meses de funcionamiento quedó en evidencia que requería algunos retoques.

Según dijo la cordobesa, la norma produce “una cuestión muy sencilla pero revolucionaria” que consiste en “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos y no tomarlo como sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, cuando no se podía ahorrar en pesos, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad”.

“Somos un país raro porque tuvimos tanta inflación que somos uno de los pocos países que gana en pesos pero ahorra en dólares”, explicó la presidenta de la comisión de Legislación Penal.

Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa del Gobierno como de “obscenidad fiscal” y acusó al Poder Ejecutivo de “negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen” de Inocencia Fiscal.

Silvana Giudici (La Libertad Avanza) destacó que “el objetivo principal de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central es preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir”.

“El gobierno de Alberto Fernández nos dejó con una inflación acumulada de 1.020%. La gestión de Alberto Fernández dejó reservas netas menores a los 11.000 millones de dólares. Las políticas del gobierno de Javier Milei hoy nos dejan con una baja inflacionaria de 85 puntos, crecimiento en 13 de 15 sectores económicos y, por primera vez en mucho tiempo, 27 meses de crecimiento consecutivo”, ponderó.

A su turno, Juan Grabois (Unión por la Patria) rechazó la nueva ley de Inocencia Fiscal porque a su entender “convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables”.

Durante su intervención en el recinto, el líder de Patria Grande denunció que el Gobierno impulsa beneficios para los sectores más ricos mientras profundiza el ajuste sobre trabajadores, jubilados, pequeños empresarios y sectores populares.

“Llega esta ley y son todas las leyes igual. Todas para los de arriba. Todo para el 1% más rico. Mientras al 99% restante todos los días le rompen el culo. Mientras estafan al pueblo argentino y tenés al presidente diciendo que salió el sol mientras llueven soretes”, protestó.

Acto seguido, cuestionó al oficialismo por bautizar la iniciativa como de “Inocencia Fiscal”.

“¡Qué cara rotas! Es la característica de este gobierno, invierte la esencia de todas las cosas. Convierte en culpable a los inocentes y en inocentes a los culpables. Convierte por ley en inocentes a los evasores, pero convierte en culpable a los endeudados, estafados por el evasor Marcos Galperin, evasor, beneficiado por la mano cariñosa del Estado paternalista de Javier Milei”, arremetió.

En tanto, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau también criticó la medida y al respecto señaló que “detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”.

“Y la verdad que no nos llama la atención que tengamos una ley con ese espíritu, porque el presidente dice que los que evaden son héroes. Espert, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Adorni, para defenderse de que no era ladrón, dijo que había evadido. De hecho, Adorni fue uno de los primeros que adhirió a esta ley. Adorni y la mujer”, recordó el ex ministro de Economía y legislador radical.

El discurso de cierre de La Libertad Avanza estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien desestimó las críticas opositoras y cuestionó que se busque equiparar a las personas que ahorraron por fuera del sistema con “delincuentes”.

“Para el ladrón son todos de su condición. Para ustedes, todos los contribuyentes que tienen dinero ahorrado legítimamente son todos delincuentes”, lanzó.

Por último, sostuvo que la ley de Inocencia Fiscal “va a impulsar el crédito en la Argentina” y que “haya actividad económica”.