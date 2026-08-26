Avanza en el Congreso el proyecto que castigará el vandalismo rural con penas de hasta 5 años de prisión

La rotura de silobolsas y el daño a cultivos sufrirán sanciones de hasta cinco años de cárcel de aprobarse el proyecto.

Sanciones de hasta cinco años y actualización del delito de estrago

La propuesta prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, dañen o inutilicen silobolsas, cultivos, ganado, forrajes e instalaciones productivas. Asimismo, la norma moderniza la figura del delito de estrago al incorporar nuevas modalidades de ataque, como la liberación de agentes biológicos o patógenos que afecten la actividad agrícola o ganadera.

La iniciativa impulsada por CRA busca tipificar los ataques a la producción y frenar la impunidad en las zonas rurales.

Este apartado fija escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, con un agravamiento de las penas en aquellos casos donde la acción genere un riesgo directo para las personas o derive en consecuencias fatales.