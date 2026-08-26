El sector agropecuario celebró el avance legislativo en el Congreso de un proyecto impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para tipificar el delito de vandalismo rural en el Código Penal. La iniciativa responde a un reclamo histórico de los productores frente a los reiterados daños que sufren los establecimientos en distintas regiones del país.
Avanza en el Congreso el proyecto que castigará el vandalismo rural con penas de hasta 5 años de prisión
La iniciativa impulsada por CRA tipifica en el Código Penal la destrucción de silobolsas y contempla penas según exista dolo o negligencia
Sanciones de hasta cinco años y actualización del delito de estrago
La propuesta prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, dañen o inutilicen silobolsas, cultivos, ganado, forrajes e instalaciones productivas. Asimismo, la norma moderniza la figura del delito de estrago al incorporar nuevas modalidades de ataque, como la liberación de agentes biológicos o patógenos que afecten la actividad agrícola o ganadera.
Este apartado fija escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, con un agravamiento de las penas en aquellos casos donde la acción genere un riesgo directo para las personas o derive en consecuencias fatales.
Garantizar la seguridad jurídica para fomentar la inversión
El presidente de la CRA, Carlos Castagnani, destacó que esta modificación representa una herramienta fundamental para terminar con la impunidad frente a las agresiones contra el sector y para garantizar la seguridad jurídica que requiere la inversión productiva en la Argentina.
En pocas palabras
- Vandalismo rural: avanza en el Congreso un proyecto para castigar la destrucción de silobolsas y cultivos.
- Penas de prisión: se prevén sanciones de dos a cinco años, según dolo o negligencia.
- Seguridad jurídica: la medida busca garantizar la inversión y terminar con la impunidad en el sector.