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Marco regulatorio

Avanza en el Congreso el proyecto que castigará el vandalismo rural con penas de hasta 5 años de prisión

La iniciativa impulsada por CRA tipifica en el Código Penal la destrucción de silobolsas y contempla penas según exista dolo o negligencia

Federico Zalazar
Por Federico Zalazar [email protected]
La iniciativa prevé duras sanciones para quienes destruyan silobolsas, cultivos o instalaciones productivas.

La iniciativa prevé duras sanciones para quienes destruyan silobolsas, cultivos o instalaciones productivas.

El sector agropecuario celebró el avance legislativo en el Congreso de un proyecto impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para tipificar el delito de vandalismo rural en el Código Penal. La iniciativa responde a un reclamo histórico de los productores frente a los reiterados daños que sufren los establecimientos en distintas regiones del país.

La rotura de silobolsas y el da&ntilde;o a cultivos sufrir&aacute;n sanciones de hasta cinco a&ntilde;os de c&aacute;rcel de aprobarse el proyecto.

La rotura de silobolsas y el daño a cultivos sufrirán sanciones de hasta cinco años de cárcel de aprobarse el proyecto.

Sanciones de hasta cinco años y actualización del delito de estrago

La propuesta prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, dañen o inutilicen silobolsas, cultivos, ganado, forrajes e instalaciones productivas. Asimismo, la norma moderniza la figura del delito de estrago al incorporar nuevas modalidades de ataque, como la liberación de agentes biológicos o patógenos que afecten la actividad agrícola o ganadera.

La iniciativa impulsada por CRA busca tipificar los ataques a la producci&oacute;n y frenar la impunidad en las zonas rurales.

La iniciativa impulsada por CRA busca tipificar los ataques a la producción y frenar la impunidad en las zonas rurales.

Este apartado fija escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, con un agravamiento de las penas en aquellos casos donde la acción genere un riesgo directo para las personas o derive en consecuencias fatales.

Garantizar la seguridad jurídica para fomentar la inversión

El presidente de la CRA, Carlos Castagnani, destacó que esta modificación representa una herramienta fundamental para terminar con la impunidad frente a las agresiones contra el sector y para garantizar la seguridad jurídica que requiere la inversión productiva en la Argentina.

En pocas palabras

  • Vandalismo rural: avanza en el Congreso un proyecto para castigar la destrucción de silobolsas y cultivos.
  • Penas de prisión: se prevén sanciones de dos a cinco años, según dolo o negligencia.
  • Seguridad jurídica: la medida busca garantizar la inversión y terminar con la impunidad en el sector.
Resumen generado por Thinkindot AI

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