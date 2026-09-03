Víctor Fayad confirmó que hay 270.000 mendocinos morosos y el Gobierno intercederá ante los bancos

"Están todos abocados al problema, pero lo que queremos es dar un empujón para que esto se solucione", acotó.

Fayad esquivó profundizar en la propuesta que elaboraron para los bancos mendocinos, porque si bien hay tratativas con varios de ellos, aun resta afinar la propuesta y tiene previsto reunirse con varias entidades bancarias en los próximos días.

Es que al Gobierno le preocupa el impacto que generaría que esas familias mendocinas sigan prolongando esas deudas. Porque son 270.000 mendocinos que arrastran una mora superior a los 90 días, por lo que según la calificación del Banco Central están en una situación de riesgo medio de situación 3 (atraso de más de 90 días a 180 días) a la situación 5, calificada como irrecuperable, con un atraso de más de un año o ejecución judicial.

Cuánto deben los mendocinos

Según los datos que manejan en el Gobierno, esos 270.000 morosos mendocinos le deben unos $3 millones al sistema bancario y alrededor de $1 millón a la billeteras virtuales.

De esos endeudados, es muy baja la cantidad de empleados estatales. Se calcula que son cerca de 3.000 los morosos que trabajan en el Estado mendocino, lo que supone cerca del 3% de los empleados públicos que rondan los 90.000.

Los mendocino no dejaron de pagar los impuestos patrimoniales

El ministro de Hacienda comparó el avance de la mora en el pago de los impuestos patrimoniales, como son Impuesto Automotor (llamado patente) y el Impuesto Inmobiliario, y aseguró que no ha crecido, y que en Mendoza el pago supera el 80%.

"Cuando hacemos el barrido para ver cuántas personas deben desde el 2025 para atrás, estamos con 80% de cumplimiento, que es elevado. Nos hemos preocupado por preservar esa mora, porque es un objetivo fundamental de la política tributaria, sobretodo por respeto a los cumplidores", marcó.