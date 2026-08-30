Confirmado el precio del dólar este lunes 31 de agosto en cada banco

Las principales entidades bancarias le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar el último día hábil de agosto, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en todo el país.
El 31 de agosto, el dólar se venderá a precio récord en cada uno de los bancos del país. Después de haber llegado a los $1.535 en las pizarras del Banco Nación, este lunes se venderá nuevamente a ese precio, que es el valor más alto al que ha llegado en el año.
En tanto, el dólar blue ha mantenido su diferencia con respecto al oficial y se seguirá comercializando a un precio más alto, según confirmaron las cuevas. Es decir, que se venderá a $1.555.
Precio del dólar en cada banco este lunes 31 de agosto
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al BCRA, en el inicio de la jornada de este lunes 31 de agosto, el precio del dólar será el siguiente en cada entidad:
- Banco Nación: $1.535
- Banco Galicia: $1.530
- Banco ICBC: $1.530
- Banco BBVA: $1.535
- Banco Supervielle: $1.540
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535
- Banco Patagonia: $1.535
- Banco Hipotecario: $1.525
- Banco Santander: $1.535
- Brubank: $1.523
- Banco Credicoop: $1.535
- Banco Macro: $1.537
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.530
Las compras de dólares del Banco Central
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios tras adquirir US$ 82 millones durante la última rueda de la semana. Con este resultado, la entidad acumula un saldo positivo superior a los US$ 14.000 millones en los primeros ocho meses de 2026.
Desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario conducido por Santiago Bausili en enero, la autoridad monetaria incorporó un total de US$ 14.049 millones a sus reservas. Pese a que durante agosto se registró una desaceleración en el ritmo de absorción, la entidad sobrepasó con margen el piso de la meta anual de acumulación (fijada en un rango de entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones).
En pocas palabras
- Dólar de este lunes: Los bancos argentinos confirmaron el precio de venta del dólar para el 31 de agosto.
- Precios bancarios: El precio máximo será de $1.535 en el Banco Nación y BBVA, entre otros.
- BCRA comprador: El Banco Central acumuló US$ 82 millones en la última rueda y suma más de US$ 14.000 millones en el año.