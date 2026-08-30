Confirmado el precio del dólar este lunes 31 de agosto en cada banco

Precio del dólar en cada banco este lunes 31 de agosto

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al BCRA, en el inicio de la jornada de este lunes 31 de agosto, el precio del dólar será el siguiente en cada entidad:

Banco Nación: $1.535

Banco Galicia: $1.530

Banco ICBC: $1.530

Banco BBVA: $1.535

Banco Supervielle: $1.540

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535

Banco Patagonia: $1.535

Banco Hipotecario: $1.525

Banco Santander: $1.535

Brubank: $1.523

Banco Credicoop: $1.535

Banco Macro: $1.537

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.530

Las compras de dólares del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios tras adquirir US$ 82 millones durante la última rueda de la semana. Con este resultado, la entidad acumula un saldo positivo superior a los US$ 14.000 millones en los primeros ocho meses de 2026.

Desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario conducido por Santiago Bausili en enero, la autoridad monetaria incorporó un total de US$ 14.049 millones a sus reservas. Pese a que durante agosto se registró una desaceleración en el ritmo de absorción, la entidad sobrepasó con margen el piso de la meta anual de acumulación (fijada en un rango de entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones).