Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 28 de agosto: es el más alto que se ha visto

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 28 de agosto, el último día de la semana, y con ello reportaron que será el valor más alto del año.
Según las pizarras del Banco Nación, el dólar se venderá a un precio de $1.535 por segundo día consecutivo. Este valor es, por ahora, el techo más alto al que se ha llegado, aunque la expectativa está puesta en si seguirá creciendo o disminuirá.
En tanto, el dólar blue seguirá manteniendo una brecha de $20 en el inicio de la jornada del 28 de agosto y se venderá a $1.555, determinaron desde las cuevas, en donde la atención también está puesta en el dólar oficial.
Precio del dólar en cada banco este viernes 28 de agosto
Cuando los bancos abran sus puertas en todo el país y se habilite la compra de dólares por parte del público en general, estas serán las cotizaciones que manejará cada banco en la mañana de este jueves:
- Banco Nación: $1.535
- Banco Galicia: $1.530
- Banco ICBC: $1.530
- Banco BBVA: $1.535
- Banco Supervielle: $1.541
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535
- Banco Patagonia: $1.535
- Banco Hipotecario: $1.525
- Banco Santander: $1.535
- Brubank: $1.525
- Banco Credicoop: $1.535
- Banco Macro: $1.537
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.530
El Banco Central siguió comprando dólares
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este jueves la mayor compra de dólares de agostro, al adquirir u$s93 millones en una sola rueda.
Esto significa que, en lo que va del año, el organismo ya se hizo de 14.000 millones de dólares destinados a cumplir y sostener el plan económico del gobierno de Javier Milei y pagar deudas ante los vencimientos que Argentina debe afrontar este año y en el 2027.
En pocas palabras
- Dólar oficial: Los bancos argentinos definieron el precio del dólar a $1.535 para este viernes 28 de agosto, alcanzando el valor más alto del año.
- Dólar blue: Se mantendrá una brecha de $20, cotizando a $1.555, con la atención puesta también en el valor oficial.
- BCRA: El Banco Central realizó la mayor compra de divisas de agosto, adquiriendo u$s93 millones y acumulando u$s14.000 millones en el año.