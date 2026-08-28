Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 28 de agosto: es el más alto que se ha visto

Precio del dólar en cada banco este viernes 28 de agosto

Cuando los bancos abran sus puertas en todo el país y se habilite la compra de dólares por parte del público en general, estas serán las cotizaciones que manejará cada banco en la mañana de este jueves:

Banco Nación: $1.535

Banco Galicia: $1.530

Banco ICBC: $1.530

Banco BBVA: $1.535

Banco Supervielle: $1.541

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535

Banco Patagonia: $1.535

Banco Hipotecario: $1.525

Banco Santander: $1.535

Brubank: $1.525

Banco Credicoop: $1.535

Banco Macro: $1.537

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.530

El Banco Central siguió comprando dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este jueves la mayor compra de dólares de agostro, al adquirir u$s93 millones en una sola rueda.

Esto significa que, en lo que va del año, el organismo ya se hizo de 14.000 millones de dólares destinados a cumplir y sostener el plan económico del gobierno de Javier Milei y pagar deudas ante los vencimientos que Argentina debe afrontar este año y en el 2027.