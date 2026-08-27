Las redes sociales popularizaron términos como looksmaxxing para describir la optimización exhaustiva de distintos aspectos de la vida cotidiana, un concepto que ahora llegó al ámbito financiero. El moneymaxxing surge como una nueva tendencia para maximizar la mayor cantidad posible de recursos económicos personales.
Moneymaxxing: la tendencia que arrasa en Estados Unidos y que puede ayudarte a manejar mejor tu dinero
La tendencia viral propone optimizar las finanzas con hábitos cotidianos frente al alto costo de vida en Estados Unidos
La meta principal radica en extraer el máximo valor de cada unidad de dinero mediante cuentas de alto rendimiento, cupones de descuento, recompensas bancarias o la renegociación de facturas de servicios.
Por qué surgió esta tendencia
El incremento sostenido en el costo de vida impulsa la adopción de tales prácticas en Estados Unidos, donde la inflación interanual alcanzó el 3,4 % en julio de 2026. El registro acumula 65 meses consecutivos por encima del objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal.
Un informe sobre el bienestar económico de los hogares publicado en 2025 por dicha entidad señaló que el 28 % de los adultos consideró que su situación empeoró respecto al año previo, al mismo tiempo que el 53 % mencionó el aumento de precios como una preocupación primordial.
"Es probable que haya aumentado en popularidad a medida que los jóvenes buscan formas de salir adelante financieramente", explicó Corey Bates, asesor financiero de la firma Solomon Financial en Carmel.
El especialista agregó que las personas se están volviendo conscientes de las amenazas de la inflación o los costos de vida para entender la importancia de ser intencionales con el dinero, especialmente en los primeros años de construcción de un patrimonio. Las plataformas digitales facilitaron el acceso a la educación sobre el ahorro, promoviendo un contexto social donde la sobriedad en el gasto gana gran aceptación a través de movimientos como el presupuesto abierto.
Pasos iniciales
La adopción del método de gestión no exige una reestructuración económica total de manera inmediata. Elizabeth Herzog Lambertson, asesora en Northwestern Mutual, recomendó revisar ingresos, gastos, deudas o reservas para obtener una imagen clara de la situación patrimonial actual. "A partir de ahí, conviene concentrarse en algunos hábitos manejables que puedan ofrecer resultados significativos", afirmó la experta sobre las estrategias de inicio.
El proceso puede comenzar con la transferencia de fondos desde bancos tradicionales hacia opciones de alto rendimiento. La inscripción en programas de fidelización permite acumular descuentos en consumos planificados, mientras que la revisión periódica del presupuesto ayuda a cancelar suscripciones en desuso.
Además, los usuarios pueden comunicarse con proveedores de servicios de telefonía para solicitar rebajas o concentrar los esfuerzos en liquidar los saldos con mayores tasas de interés. "Estrategias de optimización pequeñas como estas pueden acumularse con el tiempo para ayudar a las personas a lograr un progreso financiero constante", sostuvo Lambertson.
En pocas palabras
- Moneymaxxing: nueva tendencia de redes sociales para optimizar finanzas personales maximizando recursos económicos.
- Motivación: el aumento del costo de vida en Estados Unidos impulsa a buscar formas de mejorar la situación financiera.
- Estrategias: involucra optimizar cuentas, usar cupones, programas de recompensas y renegociar facturas de servicios.