Moneymaxxing: la tendencia que arrasa en Estados Unidos y que puede ayudarte a manejar mejor tu dinero

Un informe sobre el bienestar económico de los hogares publicado en 2025 por dicha entidad señaló que el 28 % de los adultos consideró que su situación empeoró respecto al año previo, al mismo tiempo que el 53 % mencionó el aumento de precios como una preocupación primordial.

"Es probable que haya aumentado en popularidad a medida que los jóvenes buscan formas de salir adelante financieramente", explicó Corey Bates, asesor financiero de la firma Solomon Financial en Carmel.

El especialista agregó que las personas se están volviendo conscientes de las amenazas de la inflación o los costos de vida para entender la importancia de ser intencionales con el dinero, especialmente en los primeros años de construcción de un patrimonio. Las plataformas digitales facilitaron el acceso a la educación sobre el ahorro, promoviendo un contexto social donde la sobriedad en el gasto gana gran aceptación a través de movimientos como el presupuesto abierto.

Pasos iniciales

La adopción del método de gestión no exige una reestructuración económica total de manera inmediata. Elizabeth Herzog Lambertson, asesora en Northwestern Mutual, recomendó revisar ingresos, gastos, deudas o reservas para obtener una imagen clara de la situación patrimonial actual. "A partir de ahí, conviene concentrarse en algunos hábitos manejables que puedan ofrecer resultados significativos", afirmó la experta sobre las estrategias de inicio.

El proceso puede comenzar con la transferencia de fondos desde bancos tradicionales hacia opciones de alto rendimiento. La inscripción en programas de fidelización permite acumular descuentos en consumos planificados, mientras que la revisión periódica del presupuesto ayuda a cancelar suscripciones en desuso.

Además, los usuarios pueden comunicarse con proveedores de servicios de telefonía para solicitar rebajas o concentrar los esfuerzos en liquidar los saldos con mayores tasas de interés. "Estrategias de optimización pequeñas como estas pueden acumularse con el tiempo para ayudar a las personas a lograr un progreso financiero constante", sostuvo Lambertson.