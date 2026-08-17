Las tendencias de belleza que están desarrollándose en el viejo continente se impondrán, más temprano que tarde, en nuestro país. Tal es el caso de un corte de pelo rejuvenecedor y refrescante que lo llevan las mujeres elegantes europeas y que, seguramente, será furor en los próximos meses de este lado del hemisferio. Conocé de cuál se trata.
El corte de pelo rejuvenecedor que es tendencia en Europa y promete ser furor en nuestro país
Esta tendencia europea se destaca, entre otras cosas, por ser rejuvenecedor y refrescante, por lo que se trata de un look ideal para la primavera y el verano
Ni Pixie ni Shaggy: el corte de pelo refrescante y rejuvenecedor que es tendencia en Europa
De acuerdo a lo que cuentan especialistas, los cortes de pelo demasiado rígidos y los peinados excesivamente estructurados pierden protagonismo frente a estilos con movimiento, volumen y un acabado relajado. Entre ellos aparece nuevamente el corte bob, aunque renovado con una propuesta más liviana y moderna.
La tendencia que gana fuerza en Europa se inspira en una reinterpretación y recupera la esencia de uno de los cortes más reconocidos de la peluquería. La diferencia está en el acabado: este corte bob renovado mantiene una base definida, pero incorpora puntas ligeramente desfiladas y movimiento natural. Además, prescinde de un flequillo protagonista, lo que permite conseguir una imagen elegante sin que el cabello parezca demasiado producido.
Una de las grandes ventajas de este corte bob es su capacidad para aportar sensación de ligereza al rostro. Al quedar el pelo más despejado y con movimiento, genera un efecto visual fresco que puede rejuvenecer la apariencia. También aporta volumen óptico y una imagen sofisticada sin exigir una rutina de peinado complicada.
El largo puede modificarse de acuerdo con las características de cada rostro. En caras redondas, un corte bob ligeramente más largo hacia el frente ayuda a generar una sensación de mayor longitud. En rostros cuadrados o anchos, un corte cercano a la mandíbula puede destacar los pómulos y definir las facciones. En los rostros ovalados, prácticamente cualquier variante funciona.
Otra de sus fortalezas es la versatilidad. Puede llevarse con cabello liso, ondulado o con volumen natural, además de admitir raya al medio o hacia un costado. De esta manera, el mismo corte de pelo puede lucir informal durante el día o transformarse en una propuesta más elegante para una ocasión especial.
Corte bob renovado: cómo llevar el look que es tendencia en Europa
Para conseguir el efecto desenfadado que caracteriza a esta versión, la recomendación es evitar el exceso de cepillado. El objetivo es conservar la textura natural del cabello y permitir que algunos mechones caigan libremente. Los dedos pueden ser suficientes para acomodarlo y mantener su movimiento.
Un producto texturizador o un spray puede ayudar a separar las puntas y generar ese aspecto ligeramente despeinado que está ganando protagonismo. La clave está en buscar un resultado natural, con volumen y movimiento, pero sin que parezca descuidado.
En pocas palabras
- Corte bob renovado: La tendencia europea que se impone con ligereza, movimiento y un acabado relajado para rejuvenecer el rostro.
- Versatilidad del estilo: Se adapta a diferentes tipos de rostro y texturas de cabello, pudiendo lucir informal o elegante según la ocasión.
- Look natural: Se recomienda evitar el exceso de cepillado y usar productos texturizadores para lograr un acabado desenfadado y sofisticado.