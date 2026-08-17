El corte de pelo rejuvenecedor que es tendencia en Europa y promete ser furor en nuestro país

El corte de pelo que es tendencia en Europa. Foto: Ig @tonireinapeluqueros

Una de las grandes ventajas de este corte bob es su capacidad para aportar sensación de ligereza al rostro. Al quedar el pelo más despejado y con movimiento, genera un efecto visual fresco que puede rejuvenecer la apariencia. También aporta volumen óptico y una imagen sofisticada sin exigir una rutina de peinado complicada.

El largo puede modificarse de acuerdo con las características de cada rostro. En caras redondas, un corte bob ligeramente más largo hacia el frente ayuda a generar una sensación de mayor longitud. En rostros cuadrados o anchos, un corte cercano a la mandíbula puede destacar los pómulos y definir las facciones. En los rostros ovalados, prácticamente cualquier variante funciona.

Otra de sus fortalezas es la versatilidad. Puede llevarse con cabello liso, ondulado o con volumen natural, además de admitir raya al medio o hacia un costado. De esta manera, el mismo corte de pelo puede lucir informal durante el día o transformarse en una propuesta más elegante para una ocasión especial.

El clásico corte bob es cosa del pasado: esta tendencia será furor en Argentina.

Corte bob renovado: cómo llevar el look que es tendencia en Europa

Para conseguir el efecto desenfadado que caracteriza a esta versión, la recomendación es evitar el exceso de cepillado. El objetivo es conservar la textura natural del cabello y permitir que algunos mechones caigan libremente. Los dedos pueden ser suficientes para acomodarlo y mantener su movimiento.

Un producto texturizador o un spray puede ayudar a separar las puntas y generar ese aspecto ligeramente despeinado que está ganando protagonismo. La clave está en buscar un resultado natural, con volumen y movimiento, pero sin que parezca descuidado.