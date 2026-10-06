"El secreto de los hoteles de lujo", un experto revela cómo limpiar el colchón y dejarlo como nuevo usando solo cuatro ingredientes

1 tapa de una olla o sartén

1 trapo limpio

1 recipiente con agua

1 cucharada de bicarbonato de sodio

3 cucharadas de detergente

5 cucharadas de alcohol

Procedimiento

El primer paso consiste en colocar el agua en el recipiente y añadir el bicarbonato, el detergente y el alcohol. Todos los ingredientes deben mezclarse hasta conseguir una preparación homogénea

A continuación, hay que introducir el trapo limpio en la mezcla. Después de mojarlo, se debe estrujar para retirar parte del líquido, aunque es importante que permanezca húmedo

El siguiente paso es envolver el trapo alrededor de la tapa de una olla o sartén. Este objeto funciona como una especie de herramienta para distribuir la presión y facilitar el trabajo sobre el colchón

Con el paño colocado alrededor de la tapa, comenzar a frotar toda la superficie realizando movimientos similares a los que se utilizan para pulir. La presión debe ser suficiente para trabajar sobre la tela, pero sin empapar el colchón

A medida que avanza la limpieza, es necesario enjuagar el trapo o la rejilla utilizada y volver a mojarla en la preparación. El procedimiento puede repetirse hasta que el agua del recipiente adquiera un tono oscuro, una señal de que se está desprendiendo parte de la suciedad acumulada

Una vez terminada la limpieza, el colchón debe quedar completamente seco antes de volver a utilizarlo. En el truco compartido por Sánchez se recomienda dejarlo al sol para favorecer el secado.

El truco del tiktoker para limpiar el colchón y dejarlo como recién comprado.

Este procedimiento no se limita al colchón. La misma técnica también puede aplicarse sobre sillones y otros tapizados, siempre comprobando previamente que los materiales utilizados sean compatibles con la superficie para evitar manchas o daños.