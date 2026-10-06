Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este martes 6 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra el 6 de octubre
Algunos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia del mundo y estas son las efemérides de este martes
El ducentésimo septuagésimo noveno día del año marca que a partir de este sábado quedan 86 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
6 de octubre: Día Mundial de la Parálisis Cerebral
La parálisis cerebral es un conjunto de trastornos del movimiento y la postura ocasionados por una lesión en el cerebro en desarrollo, que puede producirse durante el embarazo, el parto o en los primeros años de vida.
Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha destinada a visibilizar esta condición neurológica y a promover la inclusión de quienes la atraviesan. Es un día que fue promovido en el año 2012 por Cerebral Palsy Alliance (Australia) y United Cerebral Palsy (EEUU) y actualmente cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones en 65 países.
Qué otras efemérides se celebran este martes
Este 6 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides:
- Día Internacional de la Geodiversidad.
- Según las efemérides, es el Mes Nacional de la Herencia Hispana en EEUU.
- Semana Internacional de la Crianza en Brazos.
- Semana vegetariana.
- Semana Mundial del Espacio.
- En Argentina es el Día del Circo Criollo.
- Un día como hoy nació el filósofo y ensayista Ernesto Laclau.
- A los 81 años, murió la actriz estadounidense Ruth Elizabeth Davis.
- Nace Reginald Aubrey Fessenden pionero de la radio.
- Nace Julieta Ortega, actriz argentina.
- Nace Pamela David, modelo, actriz y conductora argentina.
- El 6 de octubre de 1979 por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca de Estados Unidos.
- En 2010 se lanza la plataforma Instagram.
- Además, se celebra el Día de los Museos Municipales.
En pocas palabras
- Día Mundial de la Parálisis Cerebral: se conmemora cada 6 de octubre para visibilizar la condición neurológica y promover la inclusión.
- Otras efemérides: el 6 de octubre también celebra el Día Internacional de la Geodiversidad y el Mes Nacional de la Herencia Hispana en EEUU.
- Hechos históricos: un día como hoy nació Ernesto Laclau y Ruth Elizabeth Davis, y se lanzó Instagram en 2010.