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Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra el 6 de octubre

Algunos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia del mundo y estas son las efemérides de este martes

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra el 6 de octubre
Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra el 6 de octubre

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este martes 6 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.

El ducentésimo septuagésimo noveno día del año marca que a partir de este sábado quedan 86 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

6 de octubre: Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

Hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

La parálisis cerebral es un conjunto de trastornos del movimiento y la postura ocasionados por una lesión en el cerebro en desarrollo, que puede producirse durante el embarazo, el parto o en los primeros años de vida.

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha destinada a visibilizar esta condición neurológica y a promover la inclusión de quienes la atraviesan. Es un día que fue promovido en el año 2012 por Cerebral Palsy Alliance (Australia) y United Cerebral Palsy (EEUU) y actualmente cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones en 65 países.

Qué otras efemérides se celebran este martes

Este 6 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides:

Algunas de las celebraciones más importantes de este 6 de octubre.

Algunas de las celebraciones más importantes de este 6 de octubre.

  • Día Internacional de la Geodiversidad.
  • Según las efemérides, es el Mes Nacional de la Herencia Hispana en EEUU.
  • Semana Internacional de la Crianza en Brazos.
  • Semana vegetariana.
  • Semana Mundial del Espacio.
  • En Argentina es el Día del Circo Criollo.
  • Un día como hoy nació el filósofo y ensayista Ernesto Laclau.
  • A los 81 años, murió la actriz estadounidense Ruth Elizabeth Davis.
  • Nace Reginald Aubrey Fessenden pionero de la radio.
  • Nace Julieta Ortega, actriz argentina.
  • Nace Pamela David, modelo, actriz y conductora argentina.
  • El 6 de octubre de 1979 por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca de Estados Unidos.
  • En 2010 se lanza la plataforma Instagram.
  • Además, se celebra el Día de los Museos Municipales.

En pocas palabras

  • Día Mundial de la Parálisis Cerebral: se conmemora cada 6 de octubre para visibilizar la condición neurológica y promover la inclusión.
  • Otras efemérides: el 6 de octubre también celebra el Día Internacional de la Geodiversidad y el Mes Nacional de la Herencia Hispana en EEUU.
  • Hechos históricos: un día como hoy nació Ernesto Laclau y Ruth Elizabeth Davis, y se lanzó Instagram en 2010.
Resumen generado por Thinkindot AI

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