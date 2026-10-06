Día Mundial de la Parálisis Cerebral: por qué se celebra el 6 de octubre

El ducentésimo septuagésimo noveno día del año marca que a partir de este sábado quedan 86 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

6 de octubre: Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

La parálisis cerebral es un conjunto de trastornos del movimiento y la postura ocasionados por una lesión en el cerebro en desarrollo, que puede producirse durante el embarazo, el parto o en los primeros años de vida.