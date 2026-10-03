Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este sábado 3 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides del 3 de octubre: por qué se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana
Algunos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia del mundo y los de hoy varían entre la salud bucal y otros hechos relevantes
El ducentésimo septuagésimo sexto día del año marca que a partir de este sábado quedan 89 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
3 de octubre: Día de la Odontología Latinoamericana
Esta fecha recuerda al 3 de octubre de 1917, cuando algunos odontólogos latinoamericanos se reunieron en Chile para debatir ciertos aspectos de la profesión. Se buscó fundar la Federación Odontológica Latinoamericana para poder monitorear y compartir los avances científicos, desafíos y nuevos casos que tengan que ver con la salud bucal.
Con el paso del tiempo, se estableció aquel día como el Día de la Odontología Latinoamericana, en el que actualmente países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Cuba también celebran este día.
Además de rendir homenaje a los profesionales odontológicos, la fecha busca mejorar la salud bucal de las poblaciones del mundo, aprovechando para fomentar hábitos adecuados de higiene bucal, incentivar la reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada, para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de dientes, estimular el consumo de frutas y verduras que protegen contra el cáncer de la cavidad bucal.
Qué otras efemérides se celebran este sábado
Este 3 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides:
- Muere en Italia San Francisco de Asís.
- Nace en Tucumán Nicolás Avellaneda, presidente de la República entre 1874 y 1880.
- El rey Felipe V de España firma la cédula de creación de la actual Real Academia Española.
- Un día como hoy el Congreso declara la libertad de conciencia.
- Justo José de Urquiza dicta un decreto sobre Libre Navegación de los Ríos y declara habilitados los puertos de las ciudades de Rosario y Santa Fe.
- Comienza a circular en Paraná, Entre Ríos, el periódico El Nacional Argentino.
- Un 3 de octubre se inauguran en la Capital Federal cuarenta escuelas comunes.
- Nace la actriz, bailarina, cantante y directora teatral Nacha Guevara.
- Un barco con emigrantes desde Libia se hunde en el mar Mediterráneo causando la muerte de más de 360 personas.
- Irak se declara reino independiente.
En pocas palabras
- Día de la Odontología Latinoamericana: se conmemora el 3 de octubre para promover la salud bucal y compartir avances científicos.
- Origen de la fecha: recuerda la reunión de odontólogos latinoamericanos en Chile en 1917 para fundar una federación profesional.
- Otras efemérides: se destacan sucesos como la muerte de San Francisco de Asís y el nacimiento de Nicolás Avellaneda.