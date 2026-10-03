Efemérides del 3 de octubre: por qué se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana

Con el paso del tiempo, se estableció aquel día como el Día de la Odontología Latinoamericana, en el que actualmente países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Cuba también celebran este día.

Además de rendir homenaje a los profesionales odontológicos, la fecha busca mejorar la salud bucal de las poblaciones del mundo, aprovechando para fomentar hábitos adecuados de higiene bucal, incentivar la reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada, para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de dientes, estimular el consumo de frutas y verduras que protegen contra el cáncer de la cavidad bucal.

Algunas de las efemérides más importantes del 3 de octubre.

Qué otras efemérides se celebran este sábado

Este 3 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides: