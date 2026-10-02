Quedan 90 días para terminar el año y esto es todo lo que pasó un 2 de octubre

El 2 de octubre es el ducentésimo septuagésimo quinto día del año y el ducentésimo septuagésimo sexto en los años bisiestos dentro del calendario gregoriano. Es decir, a partir de hoy quedan 90 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

Efemérides 2 de octubre: qué pasó un día como hoy

El Día del Escribano se celebra cada 2 de octubre.

En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Es el Día Internacional de la Educación Social, el Día Internacional del Notariado y el Día Mundial de los Animales de Granja, una iniciativa de la ONG FARM en el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, por su condición de vegetariano. Asimismo, es el Día Internacional de la No Violencia.