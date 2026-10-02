Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este viernes 2 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Quedan 90 días para terminar el año y esto es todo lo que pasó un 2 de octubre
Distintos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia de Argentina y del mundo. Te contamos cuáles son los de hoy según las efemérides
El 2 de octubre es el ducentésimo septuagésimo quinto día del año y el ducentésimo septuagésimo sexto en los años bisiestos dentro del calendario gregoriano. Es decir, a partir de hoy quedan 90 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
Efemérides 2 de octubre: qué pasó un día como hoy
En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Es el Día Internacional de la Educación Social, el Día Internacional del Notariado y el Día Mundial de los Animales de Granja, una iniciativa de la ONG FARM en el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, por su condición de vegetariano. Asimismo, es el Día Internacional de la No Violencia.
En Argentina también hay conmemoraciones importantes, tales como el Día del Escribano, el Día Nacional del Recolector de Residuos para celebrar a quienes trabajan diariamente para asegurar la higiene de las ciudades en todo el país.
Por último, se celebra el Día del Trabajador de Edificios debido a que el 2 de octubre de 1942 se creó formalmente el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (SUEYACR), con el objetivo de diferenciar a los “trabajadores de casa de renta” del personal de servicio doméstico.
Sobre algunos hechos que pasaron en este día a nivel nacional, internacional y también mundial, las efemérides recuerdan los siguientes hechos:
- La provincia de Córdoba sanciona una ley que la separa de las demás provincias argentinas, constituyéndose en estado independiente.
- Buenos Aires y Santa Fe firman una convención de amistad y buena armonía.
- Un día como hoy nace en Buenos Aires el político y diplomático José C. Paz.
- El 2 de octubre nace en India el político y pensador Mahatma Gandhi.
- Se produce en México la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas.
- Nace el músico, compositor y cantante británico Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido como bajista de la popular banda de rock británica The Police.
- Muere el historiador, publicista y escritor Jorge Abelardo Ramos, creador de la corriente ideológica Izquierda Nacional.
En pocas palabras
- Efemérides: se conmemora el Día Mundial de la Educación Social, el Notariado y la No Violencia.
- Argentina: se celebra el Día del Escribano y del Recolector de Residuos.
- Hechos Históricos: se recuerda la matanza de Tlatelolco y el nacimiento de Mahatma Gandhi.