Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este jueves 1 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Quedan 91 días para terminar el año y las efemérides del 1 de octubre muestran los hechos más destacados
Distintos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia de Argentina y del mundo. Te contamos cuáles son los de hoy
El 1 de octubre es el ducentésimo septuagésimo cuarto día del año y el ducentésimo septuagésimo quinto en los años bisiestos del calendario gregoriano. Es decir, a partir de hoy quedan 91 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
Efemérides: todo lo que pasó un 1 de octubre
En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Tienen lugar el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, una enfermedad genética poco frecuente; el Día Internacional de las Personas de Edad Mayor y el Día Mundial de la Urticaria.
Además, es el Día Internacional del Café dedicado a la bebida y a las personas vinculadas a su producción y cadena de valor. El Día Internacional de la Música y el Día Mundial del Vegetarianismo también tienen un lugar especial en las efemérides del 1 de octubre.
Otros de los hechos que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo son:
- Día del Mar y de la Riqueza Pesquera para destacar la importancia económica y ambiental del mar y sus recursos.
- Un día como hoy de 1832, José María Pinedo ocupa las islas Malvinas en nombre de la República Argentina.
- Comienza a circular en Buenos Aires La Gaceta Mercantil.
- Tiene lugar la batalla de Vilcapugio.
- Se produce un motín militar en Buenos Aires, con el fin de derrocar al general Martín Rodríguez.
- Manuel Vicente Maza, presidente de la Legislatura de Buenos Aires, asume interinamente el gobierno tras la renuncia del general Juan José Viamonte.
- Se promulga la Constitución Nacional de 1853 con las nuevas modificaciones.
- Nace el músico Zeta Bosio, bajista de la banda Soda Stereo.
- Nace en Buenos Aires el humorista, productor teatral y político Nito Artaza.
- Un 1 de octubre de 1992 se crea la señal de televisión por cable Cartoon Network, dedicada a emitir dibujos animados para niños y adolescentes.
- En 1960 Canal 13 realiza su primera transmisión televisiva.
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: se conmemoran días internacionales del Café, la Música y el Vegetarianismo, entre otros.
- Acontecimientos históricos: se recuerda la ocupación de Malvinas en 1832 y la creación de Cartoon Network en 1992.
- Hechos relevantes: se conmemora el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en Argentina.