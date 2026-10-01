Quedan 91 días para terminar el año y las efemérides del 1 de octubre muestran los hechos más destacados

El 1 de octubre es el ducentésimo septuagésimo cuarto día del año y el ducentésimo septuagésimo quinto en los años bisiestos del calendario gregoriano. Es decir, a partir de hoy quedan 91 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

Efemérides: todo lo que pasó un 1 de octubre

Hoy es el Día de la Música y del Mar y de la Riqueza Pesquera.

En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Tienen lugar el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, una enfermedad genética poco frecuente; el Día Internacional de las Personas de Edad Mayor y el Día Mundial de la Urticaria.