Efemérides del 21 de septiembre, día de la primavera: qué pasó un día como hoy

Por otro lado, la celebración más importante en Argentina tiene lugar el Día del Estudiante. Cada año, el 21 de septiembre, el país se llena de vida y celebración debido al festejo. Aunque coincide con el inicio de la primavera, no se elige por esa razón, sino en conmemoración de la repatriación al suelo argentino de los restos del considerado “padre del aula”, Domingo Faustino Sarmiento.

Además, en Argentina también se conmemora el Día del Economista, el Día del Ingeniero Aeronáutico, el Día de la Sanidad, el del Cosmetólogo/a y también el Día del Gremio Perfumista.

Que otras efemérides se conmemoran este día

Este 21 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo cuarto día del año y el ducentésimo sexagésimo quinto en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Por eso, es necesario conocer de todos los hechos que fueron ocurriendo y construyendo la historia y el mundo que habitamos hoy: