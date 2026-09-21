Efemérides del 21 de septiembre, día de la primavera: qué pasó un día como hoy

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 21 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
El 21 de septiembre indica que quedan 101 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
21 de septiembre: Día de la Primavera y el Día del Estudiante
Este día tiene unas energías diferentes: de la primavera. Su celebración responde a una estimación, ya que la llegada de la estación más florida varía según el año. A partir de esta fecha, nuevos paisajes asoman por los jardines de las casas y un olor perfumado se desprende de la apertura de los capullos que se abren para convertirse en flores.
Por otro lado, la celebración más importante en Argentina tiene lugar el Día del Estudiante. Cada año, el 21 de septiembre, el país se llena de vida y celebración debido al festejo. Aunque coincide con el inicio de la primavera, no se elige por esa razón, sino en conmemoración de la repatriación al suelo argentino de los restos del considerado “padre del aula”, Domingo Faustino Sarmiento.
Además, en Argentina también se conmemora el Día del Economista, el Día del Ingeniero Aeronáutico, el Día de la Sanidad, el del Cosmetólogo/a y también el Día del Gremio Perfumista.
Que otras efemérides se conmemoran este día
Este 21 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo cuarto día del año y el ducentésimo sexagésimo quinto en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Por eso, es necesario conocer de todos los hechos que fueron ocurriendo y construyendo la historia y el mundo que habitamos hoy:
- Día Mundial del Alzheimer.
- Día Internacional de la Paz para fortalecer los ideales mediante la observancia de 24 horas de no violencia y alto el fuego.
- Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles para dar a conocer los impactos ambientales y sociales de las plantaciones industriales de árboles a gran escala.
- Día Internacional de la Bibliodiversidad para conocer autores, lenguas, y formas de circulación de las obras.
- Hoy es el Día Mundial del Artista Plástico.
- Nace en Tucumán el músico folclórico Jaime Torres.
- Nace en la ciudad de Portland, EEUU., el escritor estadounidense Stephen King, autor de exitosas novelas de terror.
- Nace la actriz de cine, teatro y televisión Mercedes Morán.
- Un 21 de septiembre nace el actor y humorista Diego Capusotto.
- Nace el actor y productor Pablo Echarri.
En pocas palabras
- Hoy se conmemora el inicio de la primavera y el Día del Estudiante en Argentina.
- La fecha celebra a Domingo Faustino Sarmiento y otros eventos significativos.
- Se recuerda también el Día Mundial del Alzheimer y el Día Internacional de la Paz.