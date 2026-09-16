Temperaturas de hasta 27 grados y días primaverales en Mendoza: ¿También habrá lluvia?

Miércoles 16: La jornada se presenta con una mínima de 6 °C y una máxima que alcanzará los 20 °C , bajo un cielo parcialmente nublado y vientos leves.

La jornada se presenta con una mínima de y una máxima que alcanzará los , bajo un cielo parcialmente nublado y vientos leves. Jueves 17: Se afianza el ambiente templado. La mínima trepará a los 8 °C y la máxima alcanzará los 23 °C , con sol entre nubes y brisas moderadas.

Se afianza el ambiente templado. La mínima trepará a los y la máxima alcanzará los , con sol entre nubes y brisas moderadas. Viernes 18: El aire cálido se consolidará con 10 °C de mínima y 24 °C de máxima durante la tarde.

El aire cálido se consolidará con de mínima y de máxima durante la tarde. Sábado 19: Será el día más caluroso de la semana. Las marcas oscilarán entre una mínima de 12 °C y un pico máximo de 27 °C, con cielo poco nublado en todo el llano mendocino.

¿Hay probabilidades de lluvia en Mendoza?

Ante el rápido ascenso térmico, la gran duda para los mendocinos es si el agua irrumpirá durante los próximos días. De acuerdo con los datos oficiales del SMN, la probabilidad de precipitaciones sobre el Gran Mendoza y zonas aledañas se mantendrá en un 0% absoluto entre el miércoles y el sábado.

El único leve margen de inestabilidad se perfila para la jornada del domingo 20, cuando la probabilidad de lluvias aisladas aumentará de manera marginal a un rango de entre 0% y 10%. Ese día, además, se registrará un incremento en la velocidad del viento del sector sur, con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Pese al viento, la tarde dominical se mantendrá muy grata, con una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

Pronóstico para el Día de la Primavera y el inicio de la semana

De cara al lunes 21 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera, el tiempo en Mendoza se mantendrá estable y muy agradable:

Lunes 21: Se registrará un leve descenso de la temperatura por la persistencia del viento sur con ráfagas de hasta 50 km/h . La máxima se ubicará en los 20 °C y la mínima en 12 °C , con cielo poco nublado.

Se registrará un leve descenso de la temperatura por la persistencia del viento sur con ráfagas de hasta . La máxima se ubicará en los y la mínima en , con cielo poco nublado. Martes 22: El termómetro volverá a subir rápidamente hasta alcanzar los 24 °C de máxima y 14 °C de mínima, consolidando un patrón cálido y seco en toda la provincia.