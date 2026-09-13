Domingo bajo cero en Mendoza: el tiempo para este domingo 13 de septiembre

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este domingo 13 de septiembre una jornada con tiempo estable y libre de precipitaciones, aunque bajo el impacto de mañanas muy frías y heladas generales. Durante las primeras horas el cielo se mantendrá despejado en casi todo el territorio y en la alta montaña. Hacia la tarde, a partir de las 18.00h, la nubosidad aumentará de forma gradual sobre Malargüe, desplazándose luego hacia el Valle de Uco y la zona Este. En cuanto al viento, se registrarán brisas leves desde las 11.00h en gran parte de la provincia, con mayor intensidad sobre la franja este.
Heladas en la provincia y el pronóstico extendido
La advertencia por heladas alcanza a las principales zonas productivas. Las mínimas alcanzarán marcas de entre -5 °C y -3 °C en la región Centro y hasta -4,5 °C en sectores del sur como San Rafael y General Alvear. En la cordillera el tiempo se mantendrá estable y con viento leve del sudoeste.
Temperaturas promedio en el llano
- Máxima: 12°C
- Mínima (Malargüe): -4 ºC
- Mínima (resto de la provincia): -2°C
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
- Lunes 14 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas. Vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 1°C.
- Martes 15 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 6°C.
- Miércoles 16 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Máxima: 24°C | Mínima: 6°C.
En pocas palabras
- Pronóstico de domingo: se espera tiempo estable con mañanas muy frías y heladas generales, mientras que la nubosidad aumentará hacia la tarde en algunas zonas.
- Temperaturas esperadas: la máxima rondará los 12°C, con mínimas de hasta -4°C en Malargüe y -2°C en el resto de la provincia.
- Avance semanal: se prevé un ascenso de la temperatura y poca nubosidad para los próximos días, alcanzando máximas de hasta 24°C el miércoles.
Resumen generado por Thinkindot AI