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Pronóstico

Domingo bajo cero en Mendoza: el tiempo para este domingo 13 de septiembre

El cielo estará despejado en el llano y la cordillera, pero las marcas bajo cero afectarán a toda la provincia antes del ascenso de temperatura previsto para el lunes

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Las heladas afectarán a las principales zonas productivas de Mendoza durante la mañana de este domingo, con mínimas de hasta 5 grados bajo cero.

Las heladas afectarán a las principales zonas productivas de Mendoza durante la mañana de este domingo, con mínimas de hasta 5 grados bajo cero.

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este domingo 13 de septiembre una jornada con tiempo estable y libre de precipitaciones, aunque bajo el impacto de mañanas muy frías y heladas generales. Durante las primeras horas el cielo se mantendrá despejado en casi todo el territorio y en la alta montaña. Hacia la tarde, a partir de las 18.00h, la nubosidad aumentará de forma gradual sobre Malargüe, desplazándose luego hacia el Valle de Uco y la zona Este. En cuanto al viento, se registrarán brisas leves desde las 11.00h en gran parte de la provincia, con mayor intensidad sobre la franja este.

Fr&iacute;o extremo en el llano y tiempo estable en la alta monta&ntilde;a: el mapa t&eacute;rmico registrar&aacute; ma&ntilde;anas heladas en toda la provincia antes del ascenso de temperatura. &nbsp;

Frío extremo en el llano y tiempo estable en la alta montaña: el mapa térmico registrará mañanas heladas en toda la provincia antes del ascenso de temperatura.

Heladas en la provincia y el pronóstico extendido

La advertencia por heladas alcanza a las principales zonas productivas. Las mínimas alcanzarán marcas de entre -5 °C y -3 °C en la región Centro y hasta -4,5 °C en sectores del sur como San Rafael y General Alvear. En la cordillera el tiempo se mantendrá estable y con viento leve del sudoeste.

Campos y zonas agr&iacute;colas de la provincia amanecen con marcas bajo cero, en una jornada helada que marcar&aacute; el pico de fr&iacute;o del fin de semana.

Campos y zonas agrícolas de la provincia amanecen con marcas bajo cero, en una jornada helada que marcará el pico de frío del fin de semana.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 12°C
  • Mínima (Malargüe): -4 ºC
  • Mínima (resto de la provincia): -2°C

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Lunes 14 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas. Vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 1°C.
  • Martes 15 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 6°C.
  • Miércoles 16 de septiembre: poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Máxima: 24°C | Mínima: 6°C.

En pocas palabras

  • Pronóstico de domingo: se espera tiempo estable con mañanas muy frías y heladas generales, mientras que la nubosidad aumentará hacia la tarde en algunas zonas.
  • Temperaturas esperadas: la máxima rondará los 12°C, con mínimas de hasta -4°C en Malargüe y -2°C en el resto de la provincia.
  • Avance semanal: se prevé un ascenso de la temperatura y poca nubosidad para los próximos días, alcanzando máximas de hasta 24°C el miércoles.
Resumen generado por Thinkindot AI

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