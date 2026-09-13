Domingo bajo cero en Mendoza: el tiempo para este domingo 13 de septiembre

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este domingo 13 de septiembre una jornada con tiempo estable y libre de precipitaciones, aunque bajo el impacto de mañanas muy frías y heladas generales. Durante las primeras horas el cielo se mantendrá despejado en casi todo el territorio y en la alta montaña. Hacia la tarde, a partir de las 18.00h, la nubosidad aumentará de forma gradual sobre Malargüe, desplazándose luego hacia el Valle de Uco y la zona Este. En cuanto al viento, se registrarán brisas leves desde las 11.00h en gran parte de la provincia, con mayor intensidad sobre la franja este.