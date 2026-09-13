Ahora sí se va el invierno: así estará el domingo en Mendoza

Los mendocinos deberán prepararse para una última jornada verdaderamente helada antes de experimentar un alivio térmico significativo. El frío intenso se hará sentir desde las primeras horas de este domingo en Mendoza, marcando lo que parece ser la despedida definitiva de las temperaturas bajo cero en la región, especialmente en el Gran Mendoza y los oasis cultivados.
El último día helado
Durante la madrugada dominical, los termómetros registrarán una mínima de -1°C. El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, manteniendo la probabilidad de precipitaciones en un 0%. Esta falta de humedad consolidará un ambiente sumamente seco en toda la provincia.
Para la franja de la tarde, la temperatura máxima apenas logrará escalar hasta los 10°C, dejando en claro que el perfil de este cierre de fin de semana es netamente invernal. En cuanto a las condiciones del viento, el reporte meteorológico indica que soplará de manera constante desde el sector norte.
La mayor intensidad se percibirá durante la mañana, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, para luego disminuir hacia la tarde y noche a un rango más leve de 7 a 12 km/h. Con estas condiciones, la región enfrenta los últimos embates crudos del invierno.
Un repunte sostenido hacia la nueva estaciónA partir del lunes, el escenario meteorológico dará un giro notable y muy esperado por los mendocinos. El inicio de la nueva semana laboral traerá un respiro con una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, marcando el comienzo de un ascenso progresivo en los registros que servirá de puente ideal hacia los días más templados típicos de la primavera.
Esta tendencia alcista se mantendrá de forma constante a lo largo de los días. El martes las máximas llegarán a los agradables 18°C, trepando hasta los 20°C para el miércoles. El punto culminante de esta transición cálida se dará durante la jornada del jueves, momento en el cual el calor ganará protagonismo en el llano mendocino con topes de hasta 24°C y mínimas que no bajarán de los 15°C. El viernes cerrará la etapa hábil manteniendo este escenario sumamente agradable, consolidando el cambio de estación.
En pocas palabras
- Despedida del invierno: Mendoza anticipa el fin de las heladas intensas con un domingo gélido antes del repunte térmico.
- Pronóstico del domingo: Mínima de -1°C y máxima de 10°C con cielo algo a parcialmente nublado y viento norte.
- Transición a la primavera: Desde el lunes se esperan temperaturas en ascenso, llegando a 24°C el jueves.