Ahora sí se va el invierno: así estará el domingo en Mendoza

La mayor intensidad se percibirá durante la mañana, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, para luego disminuir hacia la tarde y noche a un rango más leve de 7 a 12 km/h. Con estas condiciones, la región enfrenta los últimos embates crudos del invierno.

Un repunte sostenido hacia la nueva estaciónA partir del lunes, el escenario meteorológico dará un giro notable y muy esperado por los mendocinos. El inicio de la nueva semana laboral traerá un respiro con una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, marcando el comienzo de un ascenso progresivo en los registros que servirá de puente ideal hacia los días más templados típicos de la primavera.

Esta tendencia alcista se mantendrá de forma constante a lo largo de los días. El martes las máximas llegarán a los agradables 18°C, trepando hasta los 20°C para el miércoles. El punto culminante de esta transición cálida se dará durante la jornada del jueves, momento en el cual el calor ganará protagonismo en el llano mendocino con topes de hasta 24°C y mínimas que no bajarán de los 15°C. El viernes cerrará la etapa hábil manteniendo este escenario sumamente agradable, consolidando el cambio de estación.