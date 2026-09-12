El sábado en Mendoza: alerta naranja por nevadas en el llano y mucho frío

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja por nevadas fuertes y un marcado descenso de la temperatura en el Valle de Uco y otras regiones de Mendoza, debido al ingreso de una intensa masa de aire polar que afectará a la provincia durante toda la jornada.
El impacto directo de este nivel de alerta recaerá fuertemente sobre las localidades de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, además de afectar a ciertos sectores cordilleranos y del piedemonte de Luján de Cuyo.
Por su parte, el Gran Mendoza, los departamentos de la zona este y amplias extensiones del sur provincial se mantendrán bajo alerta amarilla. En estas áreas periféricas a la franja de mayor impacto, el fenómeno se presentará con lluvias persistentes y probables episodios de aguanieve.
Mucho frío, viento y nieve
Quienes deban salir a la vía pública durante la primera mitad del día enfrentarán el tramo más adverso del día. El pronóstico detallado advierte que tanto en la madrugada como en la mañana se registrarán nevadas fuertes de manera constante, con una altísima probabilidad de precipitación que oscilará entre el 70% y el 100%.
Todo esto ocurrirá en un ambiente verdaderamente gélido, con una mínima matinal que rondará los 2°C, mientras el viento de componente sureste castigará con velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h.
La mayor peligrosidad radicará en las ráfagas, que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h de madrugada, manteniéndose intensas, en el rango de los 42 a 50 km/h, durante las primeras horas de la mañana.
Hacia la tarde, la inestabilidad marcará un sutil retroceso y las condiciones mutarán a un formato de "lluvias y nevadas", reduciendo las probabilidades de precipitación a un margen del 40% al 70%. Al mismo tiempo, el termómetro logrará su modesto pico diario, ya que la máxima estipulada es de apenas 6°C.
Finalmente, el viento irá mermando gradualmente hasta anular el riesgo de ráfagas, permitiendo que la noche cierre mayormente nublada, con una mínima probabilidad de caída de agua (0 al 10%) y una temperatura que se estacionará en torno a los 5°C.
En pocas palabras
- Alerta naranja: Servicio Meteorológico Nacional activó alerta naranja por nevadas fuertes en Mendoza.
- Condiciones climáticas: Se espera una masa de aire polar con frío intenso, ráfagas y posibilidad de nieve en el llano.
- Pronóstico: El sábado presentará nevadas constantes por la mañana y una máxima de 6°C, con mejoras hacia la noche.