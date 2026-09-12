El sábado en Mendoza: alerta naranja por nevadas en el llano y mucho frío

Mucho frío, viento y nieve

Quienes deban salir a la vía pública durante la primera mitad del día enfrentarán el tramo más adverso del día. El pronóstico detallado advierte que tanto en la madrugada como en la mañana se registrarán nevadas fuertes de manera constante, con una altísima probabilidad de precipitación que oscilará entre el 70% y el 100%.

Todo esto ocurrirá en un ambiente verdaderamente gélido, con una mínima matinal que rondará los 2°C, mientras el viento de componente sureste castigará con velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h.

La mayor peligrosidad radicará en las ráfagas, que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h de madrugada, manteniéndose intensas, en el rango de los 42 a 50 km/h, durante las primeras horas de la mañana.

Hacia la tarde, la inestabilidad marcará un sutil retroceso y las condiciones mutarán a un formato de "lluvias y nevadas", reduciendo las probabilidades de precipitación a un margen del 40% al 70%. Al mismo tiempo, el termómetro logrará su modesto pico diario, ya que la máxima estipulada es de apenas 6°C.

Finalmente, el viento irá mermando gradualmente hasta anular el riesgo de ráfagas, permitiendo que la noche cierre mayormente nublada, con una mínima probabilidad de caída de agua (0 al 10%) y una temperatura que se estacionará en torno a los 5°C.