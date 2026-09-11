¿Cuándo se terminan las clases en Mendoza?: la DGE decretó hasta cuando deben asistir los alumnos

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó cuándo será el día que terminen las clases en Mendoza. En ese sentido, desde el organismo se reiteró que habrá dos fechas, una que regirá para todos y otra para aquellos estudiantes que adeuden materias y deban rendir en diciembre.
Según el cronograma escolar, en Mendoza, la Dirección General de Escuelas tenía como misión cumplir 190 días de clases y por eso se había fijado un cronograma con ese objetivo.
Cuándo terminan las clases en Mendoza
En la provincia, los estudiantes de nivel Inicial, Primaria, Educación Especial, CEBJA y 1° año de Secundaria comenzaron las clases el 25 de febrero, mientras que el resto lo hizo el 2 de marzo.
En ese sentido, desde la DGE se estimó que, para cumplir el objetivo de los 190 días, todos los estudiantes terminarán las clases el 27 de noviembre, siempre y cuando tengan todo aprobado.
Aquellos alumnos que adeuden materias deberán asistir al colegio hasta el 18 de diciembre, mientras que el cierre definitivo de actividades para los docentes será el 22 de diciembre, según lo dispuesto por el cronograma de la Dirección General de Escuelas.
Los próximos feriados que tendrán los estudiantes en Mendoza
Antes de llegar al 27 de noviembre, los alumnos de las diferentes escuelas de Mendoza, tendrán varios días sin clases por feriados. El más cercano será el lunes 21 de septiembre, por el Día del Estudiante.
En tanto, en octubre, será feriado el lunes 12, por lo que tendrán otro fin de semana largo, mientras que el lunes 23 de noviembre habrá otro feriado por el Día de la Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre.
En tanto, aquellos estudiantes que adeuden materias también sumarán el feriado del 8 de diciembre, por el Día de la Virgen, que cae día martes.
En pocas palabras
- Clases en Mendoza: La Dirección General de Escuelas (DGE) definió las fechas de finalización del ciclo lectivo.
- Fechas de cierre: Las clases terminan el 27 de noviembre para quienes no adeudan materias y el 18 de diciembre para quienes deban rendir exámenes.
- Docentes: El cierre definitivo de actividades para el personal docente está programado para el 22 de diciembre.