¿Cuándo se terminan las clases en Mendoza?: la DGE decretó hasta cuando deben asistir los alumnos

En ese sentido, desde la DGE se estimó que, para cumplir el objetivo de los 190 días, todos los estudiantes terminarán las clases el 27 de noviembre, siempre y cuando tengan todo aprobado.

Aquellos alumnos que adeuden materias deberán asistir al colegio hasta el 18 de diciembre, mientras que el cierre definitivo de actividades para los docentes será el 22 de diciembre, según lo dispuesto por el cronograma de la Dirección General de Escuelas.

Los próximos feriados que tendrán los estudiantes en Mendoza

Antes de llegar al 27 de noviembre, los alumnos de las diferentes escuelas de Mendoza, tendrán varios días sin clases por feriados. El más cercano será el lunes 21 de septiembre, por el Día del Estudiante.

En tanto, en octubre, será feriado el lunes 12, por lo que tendrán otro fin de semana largo, mientras que el lunes 23 de noviembre habrá otro feriado por el Día de la Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre.

En tanto, aquellos estudiantes que adeuden materias también sumarán el feriado del 8 de diciembre, por el Día de la Virgen, que cae día martes.