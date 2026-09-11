Mendoza se encamina hacia un fin de semana marcado por la inestabilidad severa y un brusco derrumbe de los registros térmicos. El ingreso de un frente frío acompañado por abundante humedad desencadenará lluvias, ráfagas de viento de considerable intensidad y probables nevadas o caída de aguanieve en diversos sectores del territorio provincial.
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Alerta meteorológica en Mendoza: lluvias, nevadas y mínimas bajo cero
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y nevadas. El sábado la máxima no superará los 6 °C y el domingo la mínima tocará los -1 °C.
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de alerta naranja y alerta amarilla para gran parte de los departamentos mendocinos durante el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre.
Alertas del SMN: qué zonas están afectadas
Las previsiones del SMN muestran un mapa de riesgo distribuido en dos niveles de atención durante el fin de semana:
- Alerta Naranja (Preparate): Afecta de manera directa a la zona precordillerana y el centro-sur provincial, abarcando departamentos del Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y el sector sur (San Rafael y Malargüe). En estos puntos se prevén los fenómenos más intensos, con probables nevadas en cordillera y lluvias abundantes.
- Alerta Amarilla (Informate): Se extiende sobre el Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo) y los departamentos de la zona Este (San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz), donde se registrarán tormentas aisladas y ráfagas sostenidas.
El pronóstico extendido día por día en Mendoza
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo en la ciudad de Mendoza evolucionará de la siguiente manera:
- Viernes 11: La jornada arrancará con cielo nublado y una mínima de 9 °C. Hacia la tarde aumentará la inestabilidad con probabilidad de tormentas (40-70 %) y una máxima que alcanzará los 15 °C. Por la noche, el viento del sector sudeste se intensificará con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h.
- Sábado 12: Será el día más frío y complejo del período. El termómetro sufrirá un marcado desplome con una mínima de 2 °C y una máxima de tan solo 6 °C. Durante la mañana se esperan precipitaciones intensas en forma de lluvia y aguanieve (70-100 % de probabilidad), acompañadas por ráfagas de viento de hasta 59 km/h.
- Domingo 13: Tras el paso del frente frío, las condiciones comenzarán a mejorar lentamente con la aparición del sol, pero se registrará un fuerte enfriamiento nocturno: la mínima caerá a -1 °C con riesgo de heladas, mientras que la máxima llegará a los 10 °C.
- Lunes 14: El inicio de la semana marcará una paulatina recuperación térmica, con una mínima de 4 °C y una máxima que ascenderá hasta los 16 °C bajo un cielo parcialmente nublado.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: El SMN emitió alertas naranja y amarilla por lluvias, viento y nevadas en Mendoza.
- Temperaturas extremas: Se esperan mínimas bajo cero el fin de semana, con máximas que no superarán los 6°C el sábado.
- Pronóstico extendido: El domingo la mínima será de -1°C con riesgo de heladas, mejorando gradualmente el lunes.
Resumen generado por Thinkindot AI