Alerta meteorológica en Mendoza: lluvias, nevadas y mínimas bajo cero

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de alerta naranja y alerta amarilla para gran parte de los departamentos mendocinos durante el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre.

Alertas del SMN: qué zonas están afectadas

Las previsiones del SMN muestran un mapa de riesgo distribuido en dos niveles de atención durante el fin de semana: