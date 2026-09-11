Mendoza pone fin a 50 años de reclamo y se queda con el 100% de las regalías de Los Nihuiles

“Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles”, señaló el mandatario en una publicación en su cuenta de X. El mensaje se difundió en las primeras horas de este viernes.

Qué establece el decreto de Nación

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó, mediante el Decreto 982/2026, que se publicó este viernes el desenlace de un litigio administrativo y judicial que Mendoza sostiene desde hace más de una década: dejar sin efecto —hacia el futuro— el Decreto N° 1560/73 y establecer que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponde a la Provincia, eliminando la participación del 50% que hasta ahora percibía La Pampa.

El eje argumental implica que la regalía no retribuye la propiedad de un río interjurisdiccional —el Atuel, que efectivamente atraviesa territorio de ambas provincias y es objeto de otro litigio distinto sobre caudales—, sino el aprovechamiento del salto de agua utilizado para generar energía. Como ese tramo específico (entre la presa El Nihuil y la restitución de aguas turbinadas) se ubica íntegramente en Mendoza, el criterio de "fuente de producción" desplaza al de "cuenca compartida" como base de reparto.

El momento del decreto no es casual. Con el Decreto 667/26 ya en marcha —que convocó a una licitación pública nacional e internacional para renovar la concesión del complejo y vender el paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A.—, la Nación necesitaba despejar cualquier incertidumbre normativa antes de salir a buscar oferentes. Por eso, todavía no se habían publicado los pliegos.

Un esquema de regalías en disputa judicial es un pasivo contingente que cualquier inversor pondera al momento de ofertar; unificar el criterio reduce ese riesgo y previsibiliza el negocio.

De todas maneras, sigue por delante el litigio patrimonial que Mendoza mantiene ante la Corte Suprema por las sumas que sostiene haber dejado de percibir durante casi cinco décadas, un reclamo que ronda los $67.000 millones más intereses según la causa en trámite.

Una disputa que atravesó cinco décadas

El reclamo mendocino comenzó con el régimen de distribución establecido en 1973 y se mantuvo durante distintos gobiernos provinciales y nacionales.

Mendoza sostuvo históricamente que las regalías debían quedar en la provincia debido a que el complejo hidroeléctrico y la fuente de generación se encuentran dentro de su territorio, y cuestionó que los recursos fueran compartidos en partes iguales con La Pampa.

El planteo tuvo distintas instancias administrativas y judiciales. Entre ellas, Mendoza llevó la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una causa contra el Estado nacional por el esquema de distribución.

Siguen en preparación los pliegos de la licitación internacional y hubo una contratación transitoria para sostener la operación de Los Nihuiles.

La discusión continuaba abierta este año y sumó a La Pampa formalmente al expediente judicial, en una disputa que durante décadas involucró a ambas jurisdicciones.

Qué representa para Mendoza

El Sistema Los Nihuiles se encuentra en el departamento de San Rafael, sobre el río Atuel, y constituye uno de los principales aprovechamientos hidroeléctricos de la provincia.

La recuperación de la totalidad de las regalías implica para Mendoza mayores recursos derivados de la generación de energía, con impacto directo sobre los fondos que percibe la provincia.

Cornejo destacó precisamente esa dimensión económica y vinculó los nuevos ingresos con la posibilidad de ampliar la inversión pública.

“Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, sostuvo.

Visita a la central por la prensa y toma de posesión de Mendoza al extinguirse la adjudicación a Pampa Energía. Foto: Cristian Morón

La decisión representa así el cierre de un reclamo que atravesó más de 50 años de historia provincial y modifica un esquema de distribución que había permanecido vigente desde la década del 70.

Para Mendoza, el reconocimiento del criterio de la fuente significa que los recursos generados por Los Nihuiles quedan vinculados a la provincia donde se encuentra el aprovechamiento energético, cerrando una de las disputas más prolongadas por regalías hidroeléctricas del país.

Cómo está el proceso licitatorio

Un punto que generó polémica es cómo se resolvió la operación del complejo en este período de transición hacia la licitación definitiva. Sobre este aspecto, la ministra Jimena Latorre, aseguró en medios nacionales que hasta ahora "no hubo ninguna adjudicación ni concesión nueva, sino apenas una contratación de servicios por un plazo acotado —de hasta seis meses— para garantizar que las presas siguieran operando con seguridad mientras se define el proceso de fondo. Al vencer el contrato de Hinisa, la titularidad transitoria del complejo recayó en la empresa estatal provincial EMSA.

Para cubrir la operación día a día se recurrió a un tercer actor porque las opciones "naturales" no estaban disponibles: Pampa Energía manifestó que no podía hacerse cargo de esa prestación, y la empresa que opera Nihuil IV tampoco tenía la escala necesaria para absorber el resto del sistema.

De ahí el ingreso del Grupo Edison. Mientras tanto, la Provincia y Nación avanzan en la redacción conjunta de los pliegos —mediante decretos de ambos ejecutivos— para convocar a la licitación pública nacional e internacional por una concesión a treinta años y conllevan la remediación de la infraestructura dañada en el aluvión de hace poco más de un año.