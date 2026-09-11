Base Naval Integrada: Quirno y Presti viajan a Tierra del Fuego para acelerar una obra clave para el Atlántico Sur

A una semana del anuncio de sanciones a petroleras que exploraran en las Malvinas sin autorización, avanza el plan de la Base Naval. Foto: Oficina de la Presidencia

De este modo, se retomarán los trabajos que iniciaron en 2022 y fueron detenidos durante el primer año de la actual gestión.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.

Cronograma de actividades en Ushuaia

Quirno y Carlos Presti tienen previsto despegar del Aeropuerto Militar de Aeroparque a las 6.30 rumbo a Ushuaia, en el avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea.

Además, serán acompañados por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare; y por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

La comitiva se completa con la presencia de los diputados nacionales por La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez y Santiago Pauli; y con los senadores nacionales del mismo partido Agustín Coto y Belén Monte de Oca, respectivamente.

Una vez en tierra, serán recibidos por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, según confirmó el propio mandatario.El encuentro genera expectativa política debido a que el Gobierno y la administración provincial mantuvieron una relación distante a lo largo de los últimos tres años.

Además, al llegar al predio las autoridades recibirán una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica.

Luego, recorrerán el sitio acompañados por expertos técnicos que detallarán el estado del proyecto. Tras un almuerzo y la visita a otros sitios de interés, la delegación regresará a la ciudad de Buenos Aires.

La reactivación de la Base Naval Integrada tuvo una reasignación de presupuesto que consiste en US$142 millones, a través de una modificación publicada en el Boletín Oficial.

Sin embargo, esa partida cubre cerca del 30% del costo final calculado, por lo que el Poder Ejecutivo deberá resolver el origen del 70% restante.