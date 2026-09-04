El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó este jueves el giro del Ejecutivo nacional en la estrategia sobre las Islas Malvinas y que lo anunciara por Cadena Nacional, aunque condicionó ese apoyo a que los anuncios se traduzcan en políticas concretas, con fechas y partidas presupuestarias definidas.
Tierra del Fuego pidió ser parte del proyecto para instalar una Base Naval en defensa de Malvinas
El gobernador Gustavo Melella celebró el cambio de la política sobre las islas, pero pidió presupuestos y plazos claros
A través de sus redes sociales, el mandatario fueguino sostuvo que Malvinas es una causa que trasciende las diferencias políticas partidarias, y celebró que el gobierno nacional avance hacia un frente unificado que vaya más allá de las declaraciones.
El gobernador valoró en particular el anuncio de una Base Naval Integrada, al considerar que refuerza la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida y confirma el rol estratégico de su provincia en el carácter bicontinental del país. Sin embargo, advirtió que ese proyecto solo será real si se define un presupuesto claro, cronogramas concretos y una coordinación efectiva con el gobierno provincial; de lo contrario, señaló, la iniciativa quedaría incompleta.
El reclamo de Tierra del Fuego
Melella también reclamó profundizar en simultáneo la ofensiva diplomática y jurídica en los foros internacionales, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y dotarlo de herramientas efectivas para frenar la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.
En ese sentido, remarcó que ninguna política nacional sobre el archipiélago puede diseñarse sin la participación de Tierra del Fuego, y adelantó que la provincia solicitará formalmente mayor diálogo y un rol activo en cada instancia de decisión vinculada al Atlántico Sur.
El gobernador recordó que la provincia viene reclamando este cambio de rumbo desde hace años y remarcó que ahora espera que los anuncios se conviertan en acciones sostenidas en el tiempo, no en gestos aislados.
"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes son parte indivisible de nuestro territorio", afirmó Melella, y cerró con una frase que resumió su postura: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas".
En pocas palabras
- Tierra del Fuego: El gobernador Gustavo Melella apoyó la nueva estrategia nacional sobre las Islas Malvinas, pero exigió políticas concretas con presupuesto definido.
- Base Naval Integrada: El mandatario valoró el anuncio de la Base Naval, considerándola estratégica, pero condicionó su concreción a un presupuesto claro y cronogramas.
- Soberanía y Territorio: Melella reclamó la reactivación del Consejo Nacional de Malvinas y la participación de Tierra del Fuego en todas las decisiones sobre el Atlántico Sur.