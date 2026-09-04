Tierra del Fuego pidió ser parte del proyecto para instalar una Base Naval en defensa de Malvinas

El reclamo de Tierra del Fuego

Melella también reclamó profundizar en simultáneo la ofensiva diplomática y jurídica en los foros internacionales, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y dotarlo de herramientas efectivas para frenar la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

En ese sentido, remarcó que ninguna política nacional sobre el archipiélago puede diseñarse sin la participación de Tierra del Fuego, y adelantó que la provincia solicitará formalmente mayor diálogo y un rol activo en cada instancia de decisión vinculada al Atlántico Sur.

El gobernador recordó que la provincia viene reclamando este cambio de rumbo desde hace años y remarcó que ahora espera que los anuncios se conviertan en acciones sostenidas en el tiempo, no en gestos aislados.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes son parte indivisible de nuestro territorio", afirmó Melella, y cerró con una frase que resumió su postura: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas".